ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計対数正規分布MathRandomLognormal 

MathRandomLognormal

パラメータmu、sigmaを使って、対数正規分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、NaNを返します。

double  MathRandomLognormal(
  const double  mu,             // 期待値の対数（対数平均）
  const double  sigma,         // 二乗平均平方根偏差の対数（対数標準偏差）
  int&          error_code      // エラーコードを格納する変数
  );

パラメータmu、sigmaを使って、対数正規分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、falseを返します。Rのrlnorm()の類似体です。

double  MathRandomLognormal(
  const double  mu,             // 期待値の対数（対数平均）
  const double  sigma,         // 二乗平均平方根偏差の対数（対数標準偏差）
  const int    data_count,     // 必要なデータ量
  double&      result[]       // 擬似乱数変数の値の配列
  );

パラメータ

mu

[in]  期待値の対数（対数平均）

sigma

[in]  二乗平均平方根偏差の対数（対数標準偏差）

data_count

[out]  必要なデータ量

error_code

[out]  エラーコードを格納する変数

result[]

[out]  確率変数の値を持つ配列