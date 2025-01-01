MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計対数正規分布MathRandomLognormal
MathRandomLognormal
パラメータmu、sigmaを使って、対数正規分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、NaNを返します。
double MathRandomLognormal(
パラメータmu、sigmaを使って、対数正規分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、falseを返します。Rのrlnorm()の類似体です。
double MathRandomLognormal(
パラメータ
mu
[in] 期待値の対数（対数平均）
sigma
[in] 二乗平均平方根偏差の対数（対数標準偏差）
data_count
[out] 必要なデータ量
error_code
[out] エラーコードを格納する変数
result[]
[out] 確率変数の値を持つ配列