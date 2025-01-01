- MathProbabilityDensityLognormal
Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição log-normal. Retorna true, se os momentos forem calculados com sucesso, caso contrário false.
double MathMomentsLognormal(
Parâmetros
mu
[in] Logaritmo do valor esperado (log_mean).
sigma
[in] Logaritmo do desvio padrão (log standard deviation).
mean
[in] Variável para o valor médio.
variance
[out] Variável para a dispersão.
skewness
[out] Variável para a obliquidade.
kurtosis
[out] Variável para a curtose.
error code
[out] Variável para registro do código de erro.
Valor de retorno
Retorna true, se os momentos forem calculados com sucesso, caso contrário false.