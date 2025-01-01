MathMomentsLognormal

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição log-normal. Retorna true, se os momentos forem calculados com sucesso, caso contrário false.

double MathMomentsLognormal(

const double mu,

const double sigma,

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

int& error_code

);

Parâmetros

mu

[in] Logaritmo do valor esperado (log_mean).

sigma

[in] Logaritmo do desvio padrão (log standard deviation).

mean

[in] Variável para o valor médio.

variance

[out] Variável para a dispersão.

skewness

[out] Variável para a obliquidade.

kurtosis

[out] Variável para a curtose.

error code

[out] Variável para registro do código de erro.

Valor de retorno

Retorna true, se os momentos forem calculados com sucesso, caso contrário false.