Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaEstatísticaDistribuição log-normalMathMomentsLognormal 

MathMomentsLognormal

Calcula os valores numéricos teóricos dos primeiros 4 momentos da distribuição log-normal. Retorna true, se os momentos forem calculados com sucesso, caso contrário false.

double  MathMomentsLognormal(
   const double  mu,             // logaritmo do valor esperado (log mean)
   const double  sigma,          // logaritmo do desvio padrão (log standard deviation)
   double&       mean,           // variável para o valor médio 
   double&       variance,       // variável para a dispersão
   double&       skewness,       // variável para a obliquidade
   double&       kurtosis,       // variável para a curtose 
   int&          error_code      // variável para registro do código de erro
   );

Parâmetros

mu

[in]  Logaritmo do valor esperado (log_mean).

sigma

[in]  Logaritmo do desvio padrão (log standard deviation).

mean

[in]   Variável para o valor médio.

variance

[out]  Variável para a dispersão.

skewness

[out]  Variável para a obliquidade.

kurtosis

[out]  Variável para a curtose.

error code

[out]  Variável para registro do código de erro.

Valor de retorno

Retorna true, se os momentos forem calculados com sucesso, caso contrário false.