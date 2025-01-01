DocumentazioneSezioni
MQL5 Riferimento

MathRandomLognormal 

MathRandomLognormal

Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge log-normale con i parametri sigma mu. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathRandomLognormal(
   const double  mu,             // logaritmo del valore atteso (log mean)
   const double  sigma,          // logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log standard deviation)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge log-normale con i parametri sigma mu. In caso di errore restituisce false. Analogo di rlnorm() in R.

double  MathRandomLognormal(
   const double  mu,             // logaritmo del valore atteso (log mean)
   const double  sigma,          // logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log standard deviation)
   const int     data_count,     // ammontare di dati richiesti
   double&       result[]        // array con i valori di variabili pseudocasuali
   );

Parametri

mu

[in] Logaritmo del valore atteso (log_mean).

sigma

[in] Logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log deviazione standard).

data_count

[in]   Ammontare di dati richiesti.

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

result[]

[out]  Array con i valori di variabili pseudocasuali.