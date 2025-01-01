- MathProbabilityDensityLognormal
Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge log-normale con i parametri sigma mu. In caso di errore restituisce NaN.
double MathRandomLognormal(
Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge log-normale con i parametri sigma mu. In caso di errore restituisce false. Analogo di rlnorm() in R.
double MathRandomLognormal(
Parametri
mu
[in] Logaritmo del valore atteso (log_mean).
sigma
[in] Logaritmo della deviazione radice-quadrata-media (log deviazione standard).
data_count
[in] Ammontare di dati richiesti.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
result[]
[out] Array con i valori di variabili pseudocasuali.