- MathProbabilityDensityLognormal
- MathCumulativeDistributionLognormal
- MathQuantileLognormal
- MathRandomLognormal
- MathMomentsLognormal
MathRandomLognormal
Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по логнормальному закону с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращает NaN.
|
double MathRandomLognormal(
Генерирует псевдослучайные величины, распределенные по логнормальному закону с параметрами mu и sigmа. В случае ошибки возвращает false. Аналог rlnorm() в R.
|
double MathRandomLognormal(
Параметры
mu
[in] Логарифм математического ожидания (log_mean).
sigma
[in] Логарифм среднеквадратического отклонения (log standard deviation).
data_count
[in] Количество необходимых данных.
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
result[]
[out] Массив со значениями псевдослучайных величин.