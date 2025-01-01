ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаЛогнормальное распределениеMathRandomLognormal 

MathRandomLognormal

Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по логнормальному закону с параметрами mu и sigma. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathRandomLognormal(
   const double  mu,             // логарифм математического ожидания (log mean)
   const double  sigma,          // логарифм среднеквадратического отклонения (log standard deviation)
   int&          error_code      // переменная для записи кода ошибки
   );

Генерирует псевдослучайные величины, распределенные по логнормальному закону с параметрами mu и sigmа. В случае ошибки возвращает false. Аналог rlnorm() в R.

double  MathRandomLognormal(
   const double  mu,             // логарифм математического ожидания (log mean)
   const double  sigma,          // логарифм среднеквадратического отклонения (log standard deviation)
   const int     data_count,     // количество необходимых данных
   double&       result[]        // массив со значениями псевдослучайных величин
   );

Параметры

mu

[in]  Логарифм математического ожидания (log_mean).

sigma

[in]  Логарифм среднеквадратического отклонения (log standard deviation).

data_count

[in]   Количество необходимых данных.

error_code

[out]  Переменная для записи кода ошибки.

result[]

[out]  Массив со значениями псевдослучайных величин.