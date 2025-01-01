- MathProbabilityDensityLognormal
- MathCumulativeDistributionLognormal
- MathQuantileLognormal
- MathRandomLognormal
- MathMomentsLognormal
MathRandomLognormal
mu ve sigma parametrelerini kullanarak, log-normal dağılım yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
double MathRandomLognormal(
mu ve sigma parametrelerini kullanarak, log-normal dağılım yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirlnorm() fonksiyonunun analoğu.
double MathRandomLognormal(
Parametreler
mu
[in] Beklenen değerin logaritması (log_ortalama).
sigma
[in] Kök-ortalama-kare-sapma değerinin logaritması (log standart sapma).
data_count
[in] İstenen veri miktarı.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Pseudo-rassal değişkenlerin dizisi.