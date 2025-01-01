DokümantasyonBölümler
MQL5 Referansı Standard Kütüphane Mathematics Statistics Log-normal distribution MathRandomLognormal 

MathRandomLognormal

mu ve sigma parametrelerini kullanarak, log-normal dağılım yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double  MathRandomLognormal(
   const double  mu,             // beklenen değerin logaritması (log ortalama)
   const double  sigma,          // kök-ortalama-kare değerinin logaritması (log standart sapma)
   int&          error_code      // hata kodu değişkeni
   );

mu ve sigma parametrelerini kullanarak, log-normal dağılım yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirlnorm() fonksiyonunun analoğu.

double  MathRandomLognormal(
   const double  mu,             // beklenen değerin logaritması (log ortalama)
   const double  sigma,          // kök-ortalama-kare değerinin logaritması (log standart sapma)
   const int     data_count,     // istenen veri miktarı
   double&       result[]        // pseudo-rassal değişkenlerin dizisi
   );

Parametreler

mu

[in]  Beklenen değerin logaritması (log_ortalama).

sigma

[in]  Kök-ortalama-kare-sapma değerinin logaritması (log standart sapma).

data_count

[in]   İstenen veri miktarı.

error_code

[out]  Hata kodu değişkeni.

result[]

[out]  Pseudo-rassal değişkenlerin dizisi.