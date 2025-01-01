MathRandomLognormal

mu ve sigma parametrelerini kullanarak, log-normal dağılım yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathRandomLognormal(

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

mu ve sigma parametrelerini kullanarak, log-normal dağılım yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekirlnorm() fonksiyonunun analoğu.

double MathRandomLognormal(

const double mu,

const double sigma,

const int data_count,

double& result[]

);

Parametreler

mu

[in] Beklenen değerin logaritması (log_ortalama).

sigma

[in] Kök-ortalama-kare-sapma değerinin logaritması (log standart sapma).

data_count

[in] İstenen veri miktarı.

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

result[]

[out] Pseudo-rassal değişkenlerin dizisi.