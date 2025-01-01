- MathProbabilityDensityLognormal
Calcula o inverso da função de distribuição log-normal com parâmetros mu e sigma para a probabilidade probability. Em caso de erro, retorna NaN.
double MathQuantileLognormal(
double MathQuantileLognormal(
Calcula o inverso da função de distribuição log-normal com parâmetros mu e sigma para a matriz de valores da probabilidade probability[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a qlnorm() no R.
bool MathQuantileLognormal(
bool MathQuantileLognormal(
Parâmetros
probability
[in] Valor da probabilidade de aparecimento da variável aleatória.
probability[]
[in] Matriz com valores da probabilidade da variável aleatória.
mu
[in] Logaritmo do valor esperado (log_mean).
sigma
[in] Logaritmo do desvio padrão (log standard deviation).
tail
[in] Sinalizador de cálculo, se for false, o cálculo é realizado para a probabilidade 1.0 - probability.
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo, se log_mode=true, o cálculo é realizado para a probabilidade Exp(probability).
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
result[]
[out] Matriz com os valores dos quantis.