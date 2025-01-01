- MathProbabilityDensityLognormal
뮤 시그마 매개변수를 사용하여 로그 정규 법칙에 따라 분포된 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.
double MathRandomLognormal(
뮤 시그마 매개변수를 사용하여 로그 정규 법칙에 따라 분포하는 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 rlnorm()의 아날로그.
매개변수
mu
[in] 기대 값의 로그 (log_mean).
sigma
[in] 평균 제곱근 편차(로그 표준 편차).
data_count
[in] 필요한 데이터의 양.
error_code
[out] 오류 코드를 저장할 변수.
result[]
[out] 의사 난수 변수 값이 있는 배열.