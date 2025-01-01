문서화섹션
MathRandomLognormal 

MathRandomLognormal

뮤 시그마 매개변수를 사용하여 로그 정규 법칙에 따라 분포된 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.

double  MathRandomLognormal(
   const double  mu,             // 기대값의 로그(로그 평균)
   const double  sigma,          // 평균 제곱근 편차의 로그(로그 표준 편차)
   int&          error_code      // 오류 코드를 저장할 변수
   );

뮤 시그마 매개변수를 사용하여 로그 정규 법칙에 따라 분포하는 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 rlnorm()의 아날로그.

double  MathRandomLognormal(
   const double  mu,             // 기대값의 로그(로그 평균)
   const double  sigma,          // 평균 제곱근 편차의 로그(로그 표준 편차)
   const int     data_count,     // 필요 데이터 양
   double&       result[]        // 의사 난수 변수 값이 있는 배열
   );

매개변수

mu

[in]  기대 값의 로그 (log_mean).

sigma

[in]  평균 제곱근 편차(로그 표준 편차).

data_count

[in]   필요한 데이터의 양.

error_code

[out]  오류 코드를 저장할 변수.

result[]

[out]  의사 난수 변수 값이 있는 배열.