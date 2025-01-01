MathRandomLognormal

Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley log-normal con los parámetros mu y sigmа. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomLognormal(

const double mu,

const double sigma,

int& error_code

);

Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley log-normal con los parámetros mu y sigmа. En caso de error, retorna false. Análogo de rlnorm() en R.

double MathRandomLognormal(

const double mu,

const double sigma,

const int data_count,

double& result[]

);

Parámetros

mu

[in] Logaritmo de esperanza matemática (log_mean).

sigma

[in] Logaritmo de desviación media cuadrática (log standard deviation).

data_count

[in] Número de datos necesarios.

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

result[]

[out] Matriz con los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.