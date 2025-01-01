- MathProbabilityDensityLognormal
- MathCumulativeDistributionLognormal
- MathQuantileLognormal
- MathRandomLognormal
- MathMomentsLognormal
MathRandomLognormal
Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley log-normal con los parámetros mu y sigmа. En caso de error, retorna NaN.
double MathRandomLognormal(
Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley log-normal con los parámetros mu y sigmа. En caso de error, retorna false. Análogo de rlnorm() en R.
double MathRandomLognormal(
Parámetros
mu
[in] Logaritmo de esperanza matemática (log_mean).
sigma
[in] Logaritmo de desviación media cuadrática (log standard deviation).
data_count
[in] Número de datos necesarios.
error_code
[out] Variable para anotar el código de error.
result[]
[out] Matriz con los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.