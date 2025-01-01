DocumentaciónSecciones
Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley log-normal con los parámetros mu y sigmа. En caso de error, retorna NaN.

double  MathRandomLognormal(
   const double  mu,             // logaritmo de esperanza matemática (log mean)
   const double  sigma,          // logaritmo de desviación media cuadrática (log standard deviation)
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley log-normal con los parámetros mu y sigmа. En caso de error, retorna false. Análogo de rlnorm() en R.

double  MathRandomLognormal(
   const double  mu,             // logaritmo de esperanza matemática (log mean)
   const double  sigma,          // logaritmo de desviación media cuadrática (log standard deviation)
   const int     data_count,     // número de datos necesarios
   double&       result[]        // matriz con los valores de las magnitudes pseudoaleatorias
   );

Parámetros

mu

[in]  Logaritmo de esperanza matemática (log_mean).

sigma

[in]  Logaritmo de desviación media cuadrática (log standard deviation).

data_count

[in]   Número de datos necesarios.

error_code

[out]  Variable para anotar el código de error.

result[]

[out]  Matriz con los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.