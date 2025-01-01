DocumentaçãoSeções
Chama-se sistema difuso (sistema de inferência difusa) à obtenção de uma conclusão na forma de conjunto difuso correspondente aos valores atuais das entradas com uso de um conjunto de regras difusas e operações difusas.

As regras difusas definem a relação entre as entradas e saídas do objeto pesquisado. O número de regras não está limitado, no sistema. Formato generalizado de regras difusas:

secondição (envio) de regra, entãoconclusão quanto à regra.

Se a condição da regra caracteriza o estado atual do objeto. A condição da regra descreve como a condição afetará o objeto.  

Classe de regras para sistemas difusos

Descrição

CMamdaniFuzzyRule

Classe para implementar a regra de lógica difusa para algoritmo Mamdani

CSugenoFuzzyRule

Classe para implementar a regra de lógica difusa para algoritmo Sugeno

CSingleCondition

A classe define a condição difusa expressada pelo par "variável difusa - Termo difuso."

CConditions

A classe define o conjunto de condições difusas do operador.  

CGenericFuzzyRule

Classe base para implementar ambos os tipos de regras difusas.