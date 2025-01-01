Regras para sistemas difusos

Chama-se sistema difuso (sistema de inferência difusa) à obtenção de uma conclusão na forma de conjunto difuso correspondente aos valores atuais das entradas com uso de um conjunto de regras difusas e operações difusas.

As regras difusas definem a relação entre as entradas e saídas do objeto pesquisado. O número de regras não está limitado, no sistema. Formato generalizado de regras difusas:

se há condição (envio) de regra, então há conclusão quanto à regra.

Se a condição da regra caracteriza o estado atual do objeto. A condição da regra descreve como a condição afetará o objeto.