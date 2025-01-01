Regras para sistemas difusos
Chama-se sistema difuso (sistema de inferência difusa) à obtenção de uma conclusão na forma de conjunto difuso correspondente aos valores atuais das entradas com uso de um conjunto de regras difusas e operações difusas.
As regras difusas definem a relação entre as entradas e saídas do objeto pesquisado. O número de regras não está limitado, no sistema. Formato generalizado de regras difusas:
se há condição (envio) de regra, então há conclusão quanto à regra.
Se a condição da regra caracteriza o estado atual do objeto. A condição da regra descreve como a condição afetará o objeto.
Classe de regras para sistemas difusos
Descrição
Classe para implementar a regra de lógica difusa para algoritmo Mamdani
Classe para implementar a regra de lógica difusa para algoritmo Sugeno
A classe define a condição difusa expressada pelo par "variável difusa - Termo difuso."
A classe define o conjunto de condições difusas do operador.
Classe base para implementar ambos os tipos de regras difusas.