CreateCondition
Cria a condição para a regra difusa segundo os parâmetros definidos.
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
Parâmetros
var
[in] Variável difusa.
term
[in] Termo difuso.
Valor de retorno
Estado da regra difusa.
CreateCondition
Cria a condição para a regra difusa segundo os parâmetros definidos.
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
Parâmetros
var
[in] Variável difusa.
term
[in] Termo difuso.
not
[in] Sinalizador que indica se é necessário aplicar uma negação a esta condição.
Valor de retorno
Estado da regra difusa.
CreateCondition
Cria a condição para a regra difusa segundo os parâmetros definidos.
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
Parâmetros
var
[in] Variável difusa.
term
[in] Termo difuso.
not
[in] Sinalizador que indica se é necessário aplicar uma negação a esta condição.
hedge
[in] Tipo de implicação de condição.
Valor de retorno
Estado da regra difusa.