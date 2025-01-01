DocumentaçãoSeções
CreateCondition

Cria a condição para a regra difusa segundo os parâmetros definidos.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable*  var,      // variável difusa 
   CFuzzyTerm*      term,     // termo difuso
   )

Parâmetros

var

 [in]  Variável difusa.

term

 [in]  Termo difuso.

Valor de retorno

Estado da regra difusa.

CreateCondition

Cria a condição para a regra difusa segundo os parâmetros definidos.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable*  var,      // variável difusa 
   CFuzzyTerm*      term,     // termo difuso
   bool             not,      // sinalizador que indica se é necessário aplicar uma negação a esta condição
   )

Parâmetros

var

 [in]  Variável difusa.

term

 [in]  Termo difuso.

not

 [in]  Sinalizador que indica se é necessário aplicar uma negação a esta condição.

Valor de retorno

Estado da regra difusa.

CreateCondition

Cria a condição para a regra difusa segundo os parâmetros definidos.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable* var,      // variável difusa
   CFuzzyTerm*     term,     // termo difuso
   bool            not,      // sinalizador que indica se é necessário aplicar uma negação a esta condição
   HedgeType       hedge     // tipo de implicação de condição
   )

Parâmetros

var

 [in]  Variável difusa.

term

 [in]  Termo difuso.

not

 [in]  Sinalizador que indica se é necessário aplicar uma negação a esta condição.

hedge

 [in]  Tipo de implicação de condição.

Valor de retorno

Estado da regra difusa.