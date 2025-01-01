문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CBmpButtonBmpOnName 

BmpOnName (Get method)

ON 상태의 bmp 파일 이름을 가져옵니다.

string  BmpOnName()  const

Return Value

ON 상태의 bmp 파일 이름.

BmpOnName (Set method)

ON 상태의 bmp 파일 이름을 설정합니다.

bool  BmpOnName(
   const string  name      // 파일명
   )

Parameters

name

[in]  ON 상태의 bmp 파일 이름.

Return Value

성공시 true, 아니면 false.