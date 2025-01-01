MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CBmpButtonBmpOnName
- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
BmpOnName (Get method)
ON 상태의 bmp 파일 이름을 가져옵니다.
|
string BmpOnName() const
Return Value
ON 상태의 bmp 파일 이름.
BmpOnName (Set method)
ON 상태의 bmp 파일 이름을 설정합니다.
|
bool BmpOnName(
Parameters
name
[in] ON 상태의 bmp 파일 이름.
Return Value
성공시 true, 아니면 false.