BmpOnName (Méthode "Get")

Retourne le nom du fichier bmp pour l'état Allumé (ON).

string  BmpOnName()  const

Valeur de retour

Nom du fichier bmp pour l'état Allumé (ON).

BmpOnName (Méthode "Set")

Définit le nom du fichier bmp pour l'état Allumé (ON).

bool  BmpOnName(
   const string  name      // nom du fichier
   )

Paramètres

name

[in]  Nom du fichier bmp pour l'état Allumé (ON).

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon