BmpOnName (Méthode "Get")

Retourne le nom du fichier bmp pour l'état Allumé (ON).

string BmpOnName() const

Valeur de retour

Nom du fichier bmp pour l'état Allumé (ON).

BmpOnName (Méthode "Set")

Définit le nom du fichier bmp pour l'état Allumé (ON).

bool BmpOnName(

const string name

)

Paramètres

name

[in] Nom du fichier bmp pour l'état Allumé (ON).

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon