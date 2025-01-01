DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCBmpButtonBmpOnName 

BmpOnName (Get-Methode)

Erhält den Namen der BMP-Datei zur Anzeige eines Steuerelements im ON-Zustand.

string  BmpOnName()  const

Rückgabewert

Der Name der BMP-Datei zur Anzeige eines Steuerelements im ON-Zustand.

BmpOnName (Set-Methode)

Setzt den Namen der BMP-Datei zur Anzeige eines Steuerelements im ON-Zustand.

bool  BmpOnName(
   const string  name      // Dateiname
   )

Parameter

name

[in]  Name der BMP-Datei zur Anzeige des Steuerelements im ON-Zustand.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.