- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
BmpOnName (Get-Methode)
Erhält den Namen der BMP-Datei zur Anzeige eines Steuerelements im ON-Zustand.
|
string BmpOnName() const
Rückgabewert
Der Name der BMP-Datei zur Anzeige eines Steuerelements im ON-Zustand.
BmpOnName (Set-Methode)
Setzt den Namen der BMP-Datei zur Anzeige eines Steuerelements im ON-Zustand.
|
bool BmpOnName(
Parameter
name
[in] Name der BMP-Datei zur Anzeige des Steuerelements im ON-Zustand.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.