MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CBmpButtonBmpOnName 

BmpOnName（Get メソッド）

ON 状態での bmp ファイルの名称を取得します。

string  BmpOnName()  const

戻り値

ON 状態での bmp ファイルの名称

BmpOnName（Set メソッド）

ON 状態での bmp ファイルの名称を設定します。

bool  BmpOnName(
  const string  name      // ファイル名
  ）

パラメータ

name

[in]  ON 状態での bmp ファイルの名称

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false