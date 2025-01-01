DokümantasyonBölümler
BmpOnName (Get Yöntemi)

Düğme basılı durum (ON) için kullanılacak bmp dosyasının ismini alır

string  BmpOnName()  const

Dönüş değeri

Düğme basılı durum (ON) için bmp dosyasının ismi

BmpOnName (Set Yöntemi)

Düğme basılı durum (ON) için kullanılacak bmp dosyasının ismini ayarlar.

bool  BmpOnName(
   const string  name      // dosya ismi
   )

Parametreler

name

[in]  Düğme basılı durum (ON) için bmp dosyası ismi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.