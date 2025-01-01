DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCBmpButtonBmpOnName 

BmpOnName (Metodo Get)

Ottiene il nome del file BMP per lo stato ON.

string  BmpOnName()  const

Valore di ritorno

Nome del file BMP per lo stato ON.

BmpOnName (Metodo Set)

Imposta il nome del file BMP per lo stato ON.

bool  BmpOnName(
   const string  name      // nome del file
   )

Parametri

name

[in]  Nome del file bmp per lo stato ON.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.