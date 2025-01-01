- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
BmpOnName (Metodo Get)
Ottiene il nome del file BMP per lo stato ON.
|
string BmpOnName() const
Valore di ritorno
Nome del file BMP per lo stato ON.
BmpOnName (Metodo Set)
Imposta il nome del file BMP per lo stato ON.
|
bool BmpOnName(
Parametri
name
[in] Nome del file bmp per lo stato ON.
Valore di ritorno
true in caso di successo, altrimenti false.