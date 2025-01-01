문서화섹션
차트 표현

가격 차트는 다음 세 가지 방법으로 표시할 수 있습니다.

  • 막대기로;
  • 캔들스틱으로;
  • 라인으로.

가격 차트를 표시하는 특정 방법은 함수 ChartSetInteger(chart_handle,CHART_MODE, chart_mode)로 설정됩니다. 여기서 chart_mode 는 ENUM_CHART_MODE 열거값 중 하나입니다.

ENUM_CHART_MODE

ID

설명

CHART_BARS

일련의 막대로 표시

CHART_CANDLES

일본 캔들스틱으로 표시

CHART_LINE

마감 가격으로 그려진 선으로 표시

가격 차트에서 볼륨을 표시하는 모드를 지정하려면 함수 ChartSetInteger(chart_handle, CHART_SHOW_VOLUMES, volume_mode)를 사용합니다. 여기서 volume_mode 는 ENUM_CHART_VOLUME_MODE 열거값 중 하나입니다.

 

ENUM_CHART_VOLUME_MODE

ID

설명

CHART_VOLUME_HIDE

볼륨이 표시되지 않음

CHART_VOLUME_TICK

틱 볼륨

CHART_VOLUME_REAL

거래량

예제:

//--- 현재 차트의 핸들을 가져옵니다
   long handle=ChartID();
   if(handle>0) // 성공한 경우 추가 커스텀
     {
      //--- 자동스크롤 비활성화
      ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);
      //--- 차트의 오른쪽 테두리 들여쓰기 설정
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);
      //--- 캔들스틱으로 표시
      ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);
      //--- 히스토리가 시작될 때부터 100bar씩 스크롤합니다
      ChartNavigate(handle,CHART_CURRENT_POS,100);
      //--- 틱 볼륨 표시 모드 설정
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);
    }

