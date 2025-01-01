차트 표현

가격 차트는 다음 세 가지 방법으로 표시할 수 있습니다.

막대기로;

캔들스틱으로;

라인으로.

가격 차트를 표시하는 특정 방법은 함수 ChartSetInteger(chart_handle,CHART_MODE, chart_mode)로 설정됩니다. 여기서 chart_mode 는 ENUM_CHART_MODE 열거값 중 하나입니다.

ENUM_CHART_MODE

ID 설명 CHART_BARS 일련의 막대로 표시 CHART_CANDLES 일본 캔들스틱으로 표시 CHART_LINE 마감 가격으로 그려진 선으로 표시

가격 차트에서 볼륨을 표시하는 모드를 지정하려면 함수 ChartSetInteger(chart_handle, CHART_SHOW_VOLUMES, volume_mode)를 사용합니다. 여기서 volume_mode 는 ENUM_CHART_VOLUME_MODE 열거값 중 하나입니다.

ENUM_CHART_VOLUME_MODE

ID 설명 CHART_VOLUME_HIDE 볼륨이 표시되지 않음 CHART_VOLUME_TICK 틱 볼륨 CHART_VOLUME_REAL 거래량

예제:

//--- 현재 차트의 핸들을 가져옵니다

long handle=ChartID();

if(handle>0) // 성공한 경우 추가 커스텀

{

//--- 자동스크롤 비활성화

ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- 차트의 오른쪽 테두리 들여쓰기 설정

ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);

//--- 캔들스틱으로 표시

ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//--- 히스토리가 시작될 때부터 100bar씩 스크롤합니다

ChartNavigate(handle,CHART_CURRENT_POS,100);

//--- 틱 볼륨 표시 모드 설정

ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);

}

