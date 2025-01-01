차트 표현
가격 차트는 다음 세 가지 방법으로 표시할 수 있습니다.
- 막대기로;
- 캔들스틱으로;
- 라인으로.
가격 차트를 표시하는 특정 방법은 함수 ChartSetInteger(chart_handle,CHART_MODE, chart_mode)로 설정됩니다. 여기서 chart_mode 는 ENUM_CHART_MODE 열거값 중 하나입니다.
|
ID
|
설명
|
CHART_BARS
|
일련의 막대로 표시
|
CHART_CANDLES
|
일본 캔들스틱으로 표시
|
CHART_LINE
|
마감 가격으로 그려진 선으로 표시
가격 차트에서 볼륨을 표시하는 모드를 지정하려면 함수 ChartSetInteger(chart_handle, CHART_SHOW_VOLUMES, volume_mode)를 사용합니다. 여기서 volume_mode 는 ENUM_CHART_VOLUME_MODE 열거값 중 하나입니다.
|
ID
|
설명
|
CHART_VOLUME_HIDE
|
볼륨이 표시되지 않음
|
CHART_VOLUME_TICK
|
틱 볼륨
|
CHART_VOLUME_REAL
|
거래량
예제:
|
//--- 현재 차트의 핸들을 가져옵니다
