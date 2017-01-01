- Types Integer
- Types Réels (double, float)
- Nombre complexe (complex)
- Type String
- Structures, Classes et Interfaces
- Tableau Dynamique d'Objets
- Matrices et vecteurs
- Conformation des types
- Type Void et Constante NULL
- Types des données
- Pointeurs d'Objets
- Références : Modificateur & et Mot-Clé this
Types définis par l'utilisateur
Le mot-clé typedef en C++ permet de céer des types de données définis par l'utilisateur. Pour cela, spécifiez simplement un nouveau nom du type de données pour un type de données existant. Le nouveau type de données n'est pas créé. Un nouveau pour le type existant est défini à la place. Les types définis par l'utilisateur rendent les applications plus flexibles : il est parfois suffisant de changer les instructions du typedef avec des macros de substitution (#define). Les types définis par l'utilisateur améliorent également la lisibilité du code puisqu'il est possible d'appliquer des noms personnalisés à des types de données standard avec typedef. Le format général de création d'un type défini par l'utilisateur :
|
typedef type nouveau_nom;
Ici, type signifie tout type de données autorisé, tandis que nouveau_nom est un nouveau nom pour le type. Un nouveau nom ne remplace pas le nom d'un type existant, il est seulement ajouté. MQL5 permet de créer des pointeurs de fonctions en utilisant typedef.
Pointeur vers la fonction
Un pointeur de fonction est généralement définit avec le format suivant
|
typedef type_de_resultat_de_la_fonction (*Function_name_type)(list_of_input_parameters_types);
où après typedef est écrite la signature de la fonction (nombre et types des paramètres d'entrée, ainsi que le type du résultat retourné par la fonction). Un exemple simple de création et d'utilisation d'un pointeur de fonction se trouve en-dessous :
|
//--- déclare un pointeur vers une fonction acceptant deux paramètres de type int
Dans cet exemple, la variable func_ptr peut recevoir les fonctions sub et add puisqu'elles ont deux entrées de type int chacune, tel que défini dans le pointeur de fonction TFunc. Au contraire, la fonction neg ne peut pas être assignée au pointeur func_ptr puisque sa signature est différente.
Arrangement des modèles d'évènements dans l'interface graphique
Les pointeurs de fonctions vous permettent de créer facilement des traitements d'évènements lors de la création d'une interface graphique. Utilisons un exemple de la section CButton pour illustrer la façon de créer des boutons et ajouter les fonctions de traitement de l'appui sur les boutons. Premièrement, définissons un pointeur vers la fonction TAction devant être appelée lors de l'appui sur le bouton et créons trois fonctions selon la description de TAction.
|
//--- créons un type de fonction personnalisé
Crée ensuite l'instance de classe MyButton de CButton, où nous devons ajouter le pointeur de fonction TAction.
|
//+------------------------------------------------------------------+
Créée la classe CControlsDialog dérivée de CAppDialog, ajoute le tableau m_buttons pour stocker les boutons de type MyButton, ainsi que les méthodes AddButton(MyButton &button) et CreateButtons().
|
//+------------------------------------------------------------------+
Nous pouvons maintenant développer le programme avec le panneau de contrôle CControlsDialog ayant 3 boutons : Open, Save et Close. En cliquant sur un bouton, la fonction correspondante sous la forme du pointeur TAction est appelée.
|
//--- déclare l'objet au niveau global pour le créer automatiquement lors du lancement du programme
L'apparence de l'application lancée et du résultat de l'appui sur le bouton sont fournis dans la copie d'écran.
Le code source complet du programme
|
//+------------------------------------------------------------------+
