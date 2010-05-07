Описание:



Стратегия торговли - пробой максимума / минимума выбранного промежутка времени.

Для компенсации убыточных ордеров, используется "Неваляшка" с увеличением лота по принципу Мартингейла.



Данный советник вычисляет максимум и минимум цены во временном промежутке между



TimeStart (Время начала контрольного периода) и

TimeEnd (Время окончания контрольного периода)

Таким образом Вы можете подобрать самый оптимальный для торговли период.



Далее при превышении ценой максимума этого периода, выставляется ордер на покупку. Если цена пошла ниже минимума, то на продажу.

Стоп лосс выставляется на противоположную границу периода.

TP выставляется по уровню, равном высоте контрольного периода.



Открытый ордер может быть закрыт советником в определенное время

TimeCloseOrde (Время в которое происходит закрытие всех ордеров)

Если установить TimeCloseOrde=0 или меньше TimeEnd, то закрытие ордеров будет только по стопам, без учета TimeCloseOrde.



Если ордер закрывается по лоссу, то открывается противоположный ордер с увеличенным на коэффициент K_martin лотом.

Стопы у нового ордера выставляются таким образом, чтобы покрыть полученный убыток. Если ордер закрылся профитом, то советник ждет время старта следующего периода (TimeEnd) и все повторяется.

Параметр No_Loss - перевод в безубыток, при достижении ордером половины своей прибыли, SL ордера переносится на уровень открытия ордера.

Советник прекрасно себя чувствует на брокерах с 4 и 5 знаками, но не будет работать в тех ДЦ, где запрещено выставлять стопы вместе с открытием ордера

Картинка:









Период, определенный временными рамками выделяется на графике цены.

Для успешной работы по данной стратегии необходимо четко понимать, когда цена может сделать "рывок". Т.е. учитывать время выхода важных новостей и открытие сессий.