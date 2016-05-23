CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Fibo Pivot Lines GMT - indicador para MetaTrader 4

Collector | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
2273
Avaliação:
(13)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Fibo Pivot Lines GMT.


Fibo Pivot Lines GMT

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9104

SymbolsLib SymbolsLib

A biblioteca contém uma série de recursos para obter mais informações sobre os instrumentos financeiros que são carregados para o terminal de negociação.

MACD_Signals MACD_Signals

Indicador de sinal com base em MACD

LeManSignal LeManSignal

O indicador exibe sinais para comprar e vender.

b-clock b-clock

Indicador b-clock.