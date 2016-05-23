Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Font_Name - biblioteca para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 592
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8989
Murrey Math Modified
Indicador Murrey_Math_Modified.Murrey Math MT VG
Indicador Murrey_Math_MT_VG.
GetColorTF
a função altera a cor. Exemplo de implementação no indicador.Fractal ZigZag Expert
Conselheiro Fractal ZigZag Expert.