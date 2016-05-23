Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Murrey Math Modified - indicador para MetaTrader 4
- 1241
Indicador Murrey_Math_Modified.
Murrey Math Modified
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8978
Murrey Math MT VG
Indicador Murrey_Math_MT_VG.HardLevels
Exibe os níveis importantes de apoio/resistência a partir de timeframes diferentes. Existe um filtro dos níveis mais significativos.
Font_Name
a função altera o nome da fonte. Exemplo de implementação no indicador.GetColorTF
a função altera a cor. Exemplo de implementação no indicador.