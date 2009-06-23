CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

Font_Name - библиотека для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
1889
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Функция изменяет наименование шрифта. Пример реализации в индикаторе.




Торговая система "Forex Profit" Торговая система "Forex Profit"

В 49 выпуске журнала мы протестировали торговую стратегию "Forex Profit"

Торговая стратегия по средней и MACD. Торговая стратегия по средней и MACD.

В 49 выпуске журнала мы рассмотрели торговую стратегию по MACD и скользящей средней.

TitanicSmall TitanicSmall

В советнике не используются никакие индикаторы, одновременно ведется 640 виртуальных возможных стратегий лучшая выбирается и ее сделки копируются в реальные сделки.

Exp-StatusBar Exp-StatusBar

Индикатор, показывающий движение валют на всех ТФ одновременно по 4 валютным парам