В 49 выпуске журнала мы рассмотрели торговую стратегию по MACD и скользящей средней.

В 49 выпуске журнала мы протестировали торговую стратегию "Forex Profit"

В советнике не используются никакие индикаторы, одновременно ведется 640 виртуальных возможных стратегий лучшая выбирается и ее сделки копируются в реальные сделки.

Индикатор, показывающий движение валют на всех ТФ одновременно по 4 валютным парам