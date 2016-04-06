CodeBaseKategorien
Bibliotheken

Font_Name - Bibliothek für den MetaTrader 4

Iurii Tokman
Ansichten:
635
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
ytg_1.mq4 (3.22 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Diese Funktion ändert den Namen einer Schriftart. Ein Beispiel mit einem Indikator.




Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8989

