CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Librerías

Font_Name - librería para MetaTrader 4

Iurii Tokman | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
892
Ranking:
(7)
Publicado:
ytg_1.mq4 (3.22 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

La función cambia el nombre de las fuentes. Un ejemplo de realización en el indicador.




Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8989

Murrey Math Modified Murrey Math Modified

Indicador Murrey_Math_Modified.

Murrey Math MT VG Murrey Math MT VG

Indicador Murrey_Math_MT_VG.

GetColorTF GetColorTF

La función cambia de color del objeto. Un ejemplo de realización en el indicador.

Fractal ZigZag Expert Fractal ZigZag Expert

Asesor exoerto Fractal ZigZag.