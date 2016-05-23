Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
PivotCustomTime - indicador para MetaTrader 4
- 1042
Publicado:
Indicador de pontos pivô.
PivotCustomTime
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8744
