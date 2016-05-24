Participe de nossa página de fãs
O EA é baseado na variação permanente da direção das operações, dependendo dos níveis de TakeProfit, StopLoss e TrailingStop. As posições são abertas stepwis na direção oposta da posição fechada anteriormente. As posições são fechadas simultaneamente, quando o nível de TakeProfit, StopLoss ou de TrailingStop for atingido. O EA não utiliza quaisquer indicadores, modelos matemáticos e outras sabedorias. A sua rentabilidade é baseado na coisa em que a duração das posições rentáveis é maior do que a duração das posições de perda.
Backbone pode ser usado em todos os períodos gráficos, mas com os diferentes níveis ideais de TakeProfit, StopLoss e TrailingStop para cada período de tempo. Eu costumava usar EURUSD H1 e o período da otimização 1/10/2007-30/9/2008 como um exemplo. Para acelerar a otimização eu adicionei uma chave para fazer todas as decisões de negociação a serem executadas apenas após uma nova barra aparecer, e eu usei "apenas preços de abertura" durante a otimização. Eu usei "Cada tick" para verificar o resultado da otimização como você pode ver no relatório abaixo.
Os parâmetros de entrada são (os valores são ideais para EURUSD H1, 1/10/2007-30/9/2008)
extern double MaxRisk =0.5; //Risco máximo para todas as negociações a qualquer momento
extern int ntmax =10; // Número máximo de negociações em uma direção
extern int TakeProfit =170;
extern int StopLoss =40; //0: desabilitado; >0: habilitado
extern int TrailingStop=300;//0: desabilitado; >0: habilitado (StopLoss deve estar habilitado também)
Como a maioria dos EAs optimizados, o Backbone trabalha bem apenas no intervalo de tempo otimizado. Ele libera se um verificação "fora da amostra" é realizada. Por exemplo, se o Backbone participou no campeonato de 2008, o saldo seria de 104 dólares. No entanto, backbone pode ser usado como uma base de EAs mais complexos e rentáveis através da adição de diferentes tipos de filtros das negociações de perda. Meu conselho: antes de tudo, otimize o Backbone no TakeProfit, StopLoss e TrailingStop usando o otimizador embutido do MetaTrader. Em seguida, corrija os parâmetros otimizados de TakeProfit, StopLoss e TrailingStop, adicione filtros e otimize apenas os parâmetros dos filtros.
Boa sorte!
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Período
|1 Hour (H1) 2007.10.01 00:00 - 2008.09.29 23:00 (2007.10.01 - 2008.09.30)
|Modelo
|Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
|Parâmetros
|MaxRisk=0.5; ntmax=10; TakeProfit=170; StopLoss=40; TrailingStop=300;
|Barras em teste
|7086
|Ticks modelados
|3103036
|Qualidade da modelagem
|n/a
|Erros de gráficos incompatíveis
|219
|Depósito inicial
|10000.00
|Lucro Líquido Total
|9882406.34
|Lucro bruto
|31810499.95
|perda bruta
|-21928093.61
|Fator de lucro
|1.45
|Retorno esperado
|4607.18
|Rebaixamento absoluto
|672.94
|Rebaixamento máximo
|2039240.00 (20.33%)
|Rebaixamento relativo
|82.13% (1922003.87)
|Total de negociações
|2145
|Posições vendidas (ganho %)
|1138 (26.27%)
|Posições compradas (ganho %)
|1007 (31.28%)
|Negociações com lucro (% do total)
|614 (28.62%)
|Negociações com perda (% do total)
|1531 (71.38%)
|Maior
|Negociação com lucro
|85560.00
|Negociação com perda
|-23220.00
|Média
|Negociação com lucro
|51808.63
|Negociação com perda
|-14322.73
|Máxima
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|22 (1861260.00)
|Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro)
|79 (-1591660.00)
|Máxima
|Lucro consecutivo (contagem de vitórias)
|1861260.00 (22)
|Perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-1591660.00 (79)
|Média
|Ganhos consecutivos
|7
|Perdas consecutivas
|16
