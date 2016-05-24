O EA é baseado na variação permanente da direção das operações, dependendo dos níveis de TakeProfit, StopLoss e TrailingStop. As posições são abertas stepwis na direção oposta da posição fechada anteriormente. As posições são fechadas simultaneamente, quando o nível de TakeProfit, StopLoss ou de TrailingStop for atingido. O EA não utiliza quaisquer indicadores, modelos matemáticos e outras sabedorias. A sua rentabilidade é baseado na coisa em que a duração das posições rentáveis ​​é maior do que a duração das posições de perda.

Backbone pode ser usado em todos os períodos gráficos, mas com os diferentes níveis ideais de TakeProfit, StopLoss e TrailingStop para cada período de tempo. Eu costumava usar EURUSD H1 e o período da otimização 1/10/2007-30/9/2008 como um exemplo. Para acelerar a otimização eu adicionei uma chave para fazer todas as decisões de negociação a serem executadas apenas após uma nova barra aparecer, e eu usei "apenas preços de abertura" durante a otimização. Eu usei "Cada tick" para verificar o resultado da otimização como você pode ver no relatório abaixo.

Os parâmetros de entrada são (os valores são ideais para EURUSD H1, 1/10/2007-30/9/2008)

extern double MaxRisk =0.5; //Risco máximo para todas as negociações a qualquer momento

extern int ntmax =10; // Número máximo de negociações em uma direção

extern int TakeProfit =170;

extern int StopLoss =40; //0: desabilitado; >0: habilitado

extern int TrailingStop=300;//0: desabilitado; >0: habilitado (StopLoss deve estar habilitado também)

Como a maioria dos EAs optimizados, o Backbone trabalha bem apenas no intervalo de tempo otimizado. Ele libera se um verificação "fora da amostra" é realizada. Por exemplo, se o Backbone participou no campeonato de 2008, o saldo seria de 104 dólares. No entanto, backbone pode ser usado como uma base de EAs mais complexos e rentáveis através da adição de diferentes tipos de filtros das negociações de perda. Meu conselho: antes de tudo, otimize o Backbone no TakeProfit, StopLoss e TrailingStop usando o otimizador embutido do MetaTrader. Em seguida, corrija os parâmetros otimizados de TakeProfit, StopLoss e TrailingStop, adicione filtros e otimize apenas os parâmetros dos filtros.

Boa sorte!