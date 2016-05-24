CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Backbone - expert para MetaTrader 4

Vladimir | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
884
Avaliação:
(8)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O EA é baseado na variação permanente da direção das operações, dependendo dos níveis de TakeProfit, StopLoss e TrailingStop. As posições são abertas stepwis na direção oposta da posição fechada anteriormente. As posições são fechadas simultaneamente, quando o nível de TakeProfit, StopLoss ou de TrailingStop for atingido. O EA não utiliza quaisquer indicadores, modelos matemáticos e outras sabedorias. A sua rentabilidade é baseado na coisa em que a duração das posições rentáveis ​​é maior do que a duração das posições de perda.

Backbone pode ser usado em todos os períodos gráficos, mas com os diferentes níveis ideais de TakeProfit, StopLoss e TrailingStop para cada período de tempo. Eu costumava usar EURUSD H1 e o período da otimização 1/10/2007-30/9/2008 como um exemplo. Para acelerar a otimização eu adicionei uma chave para fazer todas as decisões de negociação a serem executadas apenas após uma nova barra aparecer, e eu usei "apenas preços de abertura" durante a otimização. Eu usei "Cada tick" para verificar o resultado da otimização como você pode ver no relatório abaixo.

Os parâmetros de entrada são (os valores são ideais para EURUSD H1, 1/10/2007-30/9/2008)

extern double MaxRisk =0.5; //Risco máximo para todas as negociações a qualquer momento
extern int ntmax =10; // Número máximo de negociações em uma direção
extern int TakeProfit =170;
extern int StopLoss =40; //0: desabilitado; >0: habilitado
extern int TrailingStop=300;//0: desabilitado; >0: habilitado (StopLoss deve estar habilitado também)

Como a maioria dos EAs optimizados, o Backbone trabalha bem apenas no intervalo de tempo otimizado. Ele libera se um verificação "fora da amostra" é realizada. Por exemplo, se o Backbone participou no campeonato de 2008, o saldo seria de 104 dólares. No entanto, backbone pode ser usado como uma base de EAs mais complexos e rentáveis através da adição de diferentes tipos de filtros das negociações de perda. Meu conselho: antes de tudo, otimize o Backbone no TakeProfit, StopLoss e TrailingStop usando o otimizador embutido do MetaTrader. Em seguida, corrija os parâmetros otimizados de TakeProfit, StopLoss e TrailingStop, adicione filtros e otimize apenas os parâmetros dos filtros.

Boa sorte!

Relatório do Strategy Tester
Backbone
InterbankFX-MT4 Demo Accounts 2 (Build 220)

Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
Período 1 Hour (H1) 2007.10.01 00:00 - 2008.09.29 23:00 (2007.10.01 - 2008.09.30)
Modelo Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
Parâmetros MaxRisk=0.5; ntmax=10; TakeProfit=170; StopLoss=40; TrailingStop=300;

Barras em teste 7086 Ticks modelados 3103036 Qualidade da modelagem n/a
Erros de gráficos incompatíveis 219




Depósito inicial 10000.00



Lucro Líquido Total 9882406.34 Lucro bruto 31810499.95 perda bruta -21928093.61
Fator de lucro 1.45 Retorno esperado 4607.18

Rebaixamento absoluto 672.94 Rebaixamento máximo 2039240.00 (20.33%) Rebaixamento relativo 82.13% (1922003.87)

Total de negociações 2145 Posições vendidas (ganho %) 1138 (26.27%) Posições compradas (ganho %) 1007 (31.28%)

 Negociações com lucro (% do total) 614 (28.62%) Negociações com perda (% do total) 1531 (71.38%)
Maior Negociação com lucro 85560.00 Negociação com perda -23220.00
Média Negociação com lucro 51808.63 Negociação com perda -14322.73
Máxima Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) 22 (1861260.00) Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro) 79 (-1591660.00)
Máxima Lucro consecutivo (contagem de vitórias) 1861260.00 (22) Perdas consecutivas (contagem de perdas) -1591660.00 (79)
Média Ganhos consecutivos 7 Perdas consecutivas 16

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8607

EMA CROSS EMA CROSS

Expert Advisor EMA_CROSS.

NonLagAMA NonLagAMA

Este indicador é uma adaptação do NONLagDOT. Ele indica a direção da inclinação de AMA sem qualquer atraso. Ele funciona melhor se usado nos gráficos de 30 minutos.

Extrapolator Extrapolator

Extrapolator é o resultado de minha pesquisa de longo prazo na área do Previsão de Séries Temporais

Um Exemplo: Processamento de Matriz Um Exemplo: Processamento de Matriz

Exemplo de código