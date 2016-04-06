Der EA beruht auf der permanenten Variation der Richtung der Trades abhängig vom TakeProfit, StopLoss und TrailingStop Niveaus. Die Positionen werden schrittweise eröffnet in Gegenrichtung der zuletzt geschlossenen Position. Die Positionen werden gleichzeitig geschlossen, wenn TakeProfit, StopLoss oder der TrailingStop erreicht wurde. Der ES verwendet keine Indikatoren, mathematischen Modelle oder andere Weisheiten. Seine Ertragskraft beruht darauf, dass die Dauer profitabler Positionen größer ist als die der Verlierer.

Backbone kann in jedem Zeitrahmen verwendet werde, allerdings sind die optimalen TakeProfit, StopLoss und TrailingStops für jeden Zeitrahmen anders. Als Beispiel verwende ich EURUSD H1 und optimiere im Zeitraum 1.10.2007-30.9.2008. Um die Optimierung zu beschleunigen ergänzte ich, dass alle Handelsentscheidungen nur bei einer neuen Bar erfolgen, so dass ich die Methode "Open Preis" während der Optimierung verwenden konnte. Ich verwendete "Jeder Tick", um die Ergebnisse der Optimierung zu prüfen, wie Sie unten sehen können.

Die Eingabeparameter sind (die Werte sind optimal für EURUSD H1, 10/1/2007-9/30/2008)

extern double MaxRisk =0.5; //Maximales Risiko für alle Positionen zu jeder Zeit

extern int ntmax =10; //Maximale Anzahl von Positionen in derselben Richtung

extern int TakeProfit =170;

extern int StopLoss =40; //0: deaktiviert; >0: aktiviert

extern int TrailingStop=300;//0: deaktiviert; >0: aktiviert (StopLoss muss auch aktiviert sein)

Wie viele optimierte EAs, Backbone arbeitet nur gut mit dem optimierten Zeitraum. Er versagt, wenn ein "out-of-sample" Test durchgeführt wird. Zum Beispiel, wenn Backbone an der 2008-Meisterschaft teilgenommen hätte, würde seine Kapital am Ende 104 Dollar sein. Dennoch, Backbone kann als eine Basis für kompliziertere und gewinnbringende EAs durch Hinzufügen verschiedener Filter für die Verlustpositionen verwendet werden. Mein Ratschlag: optimieren Sie zuerst TakeProfit, StopLoss and TrailingStop von Backbone mit dem MetaTrader Tester. Dann korrigiere die optimierten TakeProfit, StopLoss und TrailingStop, ergänze Filter und optimiere nur die Parameter der Filter.

Viel Glück!