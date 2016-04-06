CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Expert Advisors

Backbone - Experte für den MetaTrader 4

Der EA beruht auf der permanenten Variation der Richtung der Trades abhängig vom TakeProfit, StopLoss und TrailingStop Niveaus. Die Positionen werden schrittweise eröffnet in Gegenrichtung der zuletzt geschlossenen Position. Die Positionen werden gleichzeitig geschlossen, wenn TakeProfit, StopLoss oder der TrailingStop erreicht wurde. Der ES verwendet keine Indikatoren, mathematischen Modelle oder andere Weisheiten. Seine Ertragskraft beruht darauf, dass die Dauer profitabler Positionen größer ist als die der Verlierer.

Backbone kann in jedem Zeitrahmen verwendet werde, allerdings sind die optimalen TakeProfit, StopLoss und TrailingStops für jeden Zeitrahmen anders. Als Beispiel verwende ich EURUSD H1 und optimiere im Zeitraum 1.10.2007-30.9.2008. Um die Optimierung zu beschleunigen ergänzte ich, dass alle Handelsentscheidungen nur bei einer neuen Bar erfolgen, so dass ich die Methode "Open Preis" während der Optimierung verwenden konnte. Ich verwendete "Jeder Tick", um die Ergebnisse der Optimierung zu prüfen, wie Sie unten sehen können.

Die Eingabeparameter sind (die Werte sind optimal für EURUSD H1, 10/1/2007-9/30/2008)

extern double MaxRisk =0.5; //Maximales Risiko für alle Positionen zu jeder Zeit
extern int ntmax =10; //Maximale Anzahl von Positionen in derselben Richtung
extern int TakeProfit =170;
extern int StopLoss =40; //0: deaktiviert; >0: aktiviert
extern int TrailingStop=300;//0: deaktiviert; >0: aktiviert (StopLoss muss auch aktiviert sein)

Wie viele optimierte EAs, Backbone arbeitet nur gut mit dem optimierten Zeitraum. Er versagt, wenn ein "out-of-sample" Test durchgeführt wird. Zum Beispiel, wenn Backbone an der 2008-Meisterschaft teilgenommen hätte, würde seine Kapital am Ende 104 Dollar sein. Dennoch, Backbone kann als eine Basis für kompliziertere und gewinnbringende EAs durch Hinzufügen verschiedener Filter für die Verlustpositionen verwendet werden. Mein Ratschlag: optimieren Sie zuerst TakeProfit, StopLoss and TrailingStop von Backbone mit dem MetaTrader Tester. Dann korrigiere die optimierten TakeProfit, StopLoss und TrailingStop, ergänze Filter und optimiere nur die Parameter der Filter.

Viel Glück!

Strategie Tester Report
Backbone
InterbankFX-MT4 Demo Accounts 2 (Build 220)

Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period 1 Hour (H1) 2007.10.01 00:00 - 2008.09.29 23:00 (2007.10.01 - 2008.09.30)
Modell Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
Parameter MaxRisk=0.5; ntmax=10; TakeProfit=170; StopLoss=40; TrailingStop=300;

Balken im Test 7086 Ticks modelliert 3103036 Modellierungsqualität n/a
Fehler in Charts-Anpassung 219




Ursprüngliche Einlage 10000.00



Gesamt netto Profit 9882406.34 Brutto Profit 31810499.95 Brutto Verlust -21928093.61
Profit Faktor 1.45 Erwartetes Ergebnis 4607.18

Absoluter Drawdown 672.94 Maximaler Drawdown 2039240.00 (20.33%) Relativer Drawdown 82.13% (1922003.87)

Trades gesamt 2145 Short Positionen (gewonnen %) 1138 (26.27%) Long Positionen (gewonnen %) 1007 (31.28%)

 Profit Trades (% gesamt) 614 (28.62%) Verlust Trades (% gesamt) 1531 (71.38%)
Größter Profit Trade 85560.00 Verlust Trade -23220.00
Durchschnitt Profit Trade 51808.63 Verlust Trade -14322.73
Maximum aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld) 22 (1861260.00) aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld) 79 (-1591660.00)
Maximal aufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner) 1861260.00 (22) aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer) -1591660.00 (79)
Durchschnitt aufeinanderfolgende Gewinne 7 aufeinanderfolgende Verluste 16

