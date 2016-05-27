CodeBaseSecciones
El asesor se basa en el cambio constante de las direcciones de las operaciones dependiendo de los niveles de TakeProfit, StopLoss y TrailingStop.

Las posiciones se abren por etapas en la dirección contraria a las posiciones anteriormente cerradas. Las posiciones se cierran simultáneamente al alcanzarse los niveles de TakeProfit, StopLoss o TrailingStop. El asesor no usa ningún indicador, modelo matemático u otros recursos. Su rentabilidad se basa en que la duración de las posiciones con beneficios es mayor a la duración de las posiciones con pérdidas.

Backbone puede ser utilizado en cualquier marco temporal, pero con diferentes niveles óptimos de TakeProfit, StopLoss y TrailingStop para cada marco temporal. Como ejemplo, he usado EURUSD H1 y el periodo de optimización 10/1/2007-9/30/2008. Para acelerar la optimización, he añadido una clave para que todas las decisiones comerciales se adopten al aparecer una nueva barra, y usé "Open Prices only" durante la optimización. Para comprobar el resultado de la optimización, he usado "Every tick", como se puede ver por el informe de abajo.

Los datos de entrada son (los valores óptimos para EURUSD H1, 10/1/2007-9/30/2008)

  • extern double MaxRisk =0.5; //Maximum risk for all trades at any time
  • extern int ntmax =10; //Maximum number of trades in one direction
  • extern int TakeProfit =170;
  • extern int StopLoss =40; //0: disable; >0: enable
  • extern int TrailingStop=300;//0: disable; >0: enable (StopLoss must be enabled too)

Como la mayoría de los expertos optimizados, Backbone funciona bien solo en los intervalos de precio optimizados. Al comprobar "out-of-sample" siempre pierde. Por ejemplo, si Backbone hubiera participado en el Campeonato de 2008, su cuenta actual sería de 104 dólares. No obstante, Backbone puede ser colocado como base de asesores más complejos y rentables, añadiendo diversos tipos de filtros de operaciones con pérdidas. Mi consejo es: optimice en primer lugar Backbone en TakeProfit, StopLoss y TrailingStop usando el optimizador incorporado en MetaTrader. Después fije los TakeProfit, StopLoss y TrailingStop optimizados, añada los filtros y optimice solo los parámetros de los filtros.

¡Mucha suerte, amigos!

Strategy Tester Report
Backbone
InterbankFX-MT4 Demo Accounts 2 (Build 220)

Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period 1 Hour (H1) 2007.10.01 00:00 - 2008.09.29 23:00 (2007.10.01 - 2008.09.30)
Model Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameters MaxRisk=0.5; ntmax=10; TakeProfit=170; StopLoss=40; TrailingStop=300;
Bars in test 7086 Ticks modelled 3103036 Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 219
Initial deposit 10000.00
Total net profit 9882406.34 Gross profit 31810499.95 Gross loss -21928093.61
Profit factor 1.45 Expected payoff 4607.18
Absolute drawdown 672.94 Maximal drawdown 2039240.00 (20.33%) Relative drawdown 82.13% (1922003.87)
Total trades 2145 Short positions (won %) 1138 (26.27%) Long positions (won %) 1007 (31.28%)
Profit trades (% of total) 614 (28.62%) Loss trades (% of total) 1531 (71.38%)
Largest profit trade 85560.00 loss trade -23220.00
Average profit trade 51808.63 loss trade -14322.73
Maximum consecutive wins (profit in money) 22 (1861260.00) consecutive losses (loss in money) 79 (-1591660.00)
Maximal consecutive profit (count of wins) 1861260.00 (22) consecutive loss (count of losses) -1591660.00 (79)
Average consecutive wins 7 consecutive losses 16

