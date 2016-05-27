El asesor se basa en el cambio constante de las direcciones de las operaciones dependiendo de los niveles de TakeProfit, StopLoss y TrailingStop.

Las posiciones se abren por etapas en la dirección contraria a las posiciones anteriormente cerradas. Las posiciones se cierran simultáneamente al alcanzarse los niveles de TakeProfit, StopLoss o TrailingStop. El asesor no usa ningún indicador, modelo matemático u otros recursos. Su rentabilidad se basa en que la duración de las posiciones con beneficios es mayor a la duración de las posiciones con pérdidas.

Backbone puede ser utilizado en cualquier marco temporal, pero con diferentes niveles óptimos de TakeProfit, StopLoss y TrailingStop para cada marco temporal. Como ejemplo, he usado EURUSD H1 y el periodo de optimización 10/1/2007-9/30/2008. Para acelerar la optimización, he añadido una clave para que todas las decisiones comerciales se adopten al aparecer una nueva barra, y usé "Open Prices only" durante la optimización. Para comprobar el resultado de la optimización, he usado "Every tick", como se puede ver por el informe de abajo.

Los datos de entrada son (los valores óptimos para EURUSD H1, 10/1/2007-9/30/2008)

extern double MaxRisk =0.5; //Maximum risk for all trades at any time

extern int ntmax =10; //Maximum number of trades in one direction

extern int TakeProfit =170;

extern int StopLoss =40; //0: disable; >0: enable

extern int TrailingStop=300;//0: disable; >0: enable (StopLoss must be enabled too)

Como la mayoría de los expertos optimizados, Backbone funciona bien solo en los intervalos de precio optimizados. Al comprobar "out-of-sample" siempre pierde. Por ejemplo, si Backbone hubiera participado en el Campeonato de 2008, su cuenta actual sería de 104 dólares. No obstante, Backbone puede ser colocado como base de asesores más complejos y rentables, añadiendo diversos tipos de filtros de operaciones con pérdidas. Mi consejo es: optimice en primer lugar Backbone en TakeProfit, StopLoss y TrailingStop usando el optimizador incorporado en MetaTrader. Después fije los TakeProfit, StopLoss y TrailingStop optimizados, añada los filtros y optimice solo los parámetros de los filtros.

¡Mucha suerte, amigos!