本EA根据获利, 止损和跟踪止损水平, 基于交易方向的变化进行运作. 仓位每隔一段距离开启, 与之前关闭仓位的方向相反. 当达到了止损, 获利或者跟踪止损水平, 仓位也会同时关闭. 本EA没有使用任何指标, 数学模型或者其他智慧. 它的盈利能力是基于这样的事实: 获利仓位的时间大于亏损仓位持续的时间.

Backbone 可以用于任何时段, 但是每个时段的最优获利, 止损和跟踪止损水平会有所不同. 我使用 EURUSD H1 以及 10/1/2007-9/30/2008 优化时间段作为例子. 为了加快优化过程, 我增加了一个条件, 只在新柱出现时进行交易, 并且在优化中我使用了"只使用开盘价". 我使用 "每一订单"模式来检查优化的结果, 您可以在以下报告中看到.

输入参数为 (对于 EURUSD H1, 10/1/2007-9/30/2008 是优化值)

extern double MaxRisk =0.5; //所有交易任何时间的最大风险

extern int ntmax =10; //同方向上的最大交易数

extern int TakeProfit =170;

extern int StopLoss =40; //0: 禁用; >0: 启用

extern int TrailingStop=300;//0: 禁用; >0: 启用 (必须也要启用止损)

作为最大优化过的EA, Backbone 在优化过的时间段工作得很好. 如果在"另外的样本"上进行工作, 就不一定了. 例如, 如果 Backbone 参加2008年的自动交易锦标赛, 它的余额将是 104 美元. 无论如何, Backbone 可以用作更加复杂和更能盈利的EA的基础, 增加不同类型的过滤以去掉亏损的交易. 我的建议: 首先, 在使用内置的MetaTrader 优化器优化Backbone时优化 TakeProfit, StopLoss 和 TrailingStop. 然后固定优化过的 TakeProfit, StopLoss 和 TrailingStop, 增加过滤器并只优化过滤器的参数.

祝大家好运!