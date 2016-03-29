加入我们粉丝页
本EA根据获利, 止损和跟踪止损水平, 基于交易方向的变化进行运作. 仓位每隔一段距离开启, 与之前关闭仓位的方向相反. 当达到了止损, 获利或者跟踪止损水平, 仓位也会同时关闭. 本EA没有使用任何指标, 数学模型或者其他智慧. 它的盈利能力是基于这样的事实: 获利仓位的时间大于亏损仓位持续的时间.
Backbone 可以用于任何时段, 但是每个时段的最优获利, 止损和跟踪止损水平会有所不同. 我使用 EURUSD H1 以及 10/1/2007-9/30/2008 优化时间段作为例子. 为了加快优化过程, 我增加了一个条件, 只在新柱出现时进行交易, 并且在优化中我使用了"只使用开盘价". 我使用 "每一订单"模式来检查优化的结果, 您可以在以下报告中看到.
输入参数为 (对于 EURUSD H1, 10/1/2007-9/30/2008 是优化值)
extern double MaxRisk =0.5; //所有交易任何时间的最大风险
extern int ntmax =10; //同方向上的最大交易数
extern int TakeProfit =170;
extern int StopLoss =40; //0: 禁用; >0: 启用
extern int TrailingStop=300;//0: 禁用; >0: 启用 (必须也要启用止损)
作为最大优化过的EA, Backbone 在优化过的时间段工作得很好. 如果在"另外的样本"上进行工作, 就不一定了. 例如, 如果 Backbone 参加2008年的自动交易锦标赛, 它的余额将是 104 美元. 无论如何, Backbone 可以用作更加复杂和更能盈利的EA的基础, 增加不同类型的过滤以去掉亏损的交易. 我的建议: 首先, 在使用内置的MetaTrader 优化器优化Backbone时优化 TakeProfit, StopLoss 和 TrailingStop. 然后固定优化过的 TakeProfit, StopLoss 和 TrailingStop, 增加过滤器并只优化过滤器的参数.
祝大家好运!
|交易品种
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|时段
|1 Hour (H1) 2007.10.01 00:00 - 2008.09.29 23:00 (2007.10.01 - 2008.09.30)
|模式
|每一订单 (最精确的方法, 基于可用的最小时段)
|参数
|MaxRisk=0.5; ntmax=10; TakeProfit=170; StopLoss=40; TrailingStop=300;
|测试柱数
|7086
|建模订单数
|3103036
|建模质量
|n/a
|图表匹配错误
|219
|初始存款
|10000.00
|总利润
|9882406.34
|毛利
|31810499.95
|毛损
|-21928093.61
|利润因子
|1.45
|期待收益
|4607.18
|绝对回撤
|672.94
|最大回撤
|2039240.00 (20.33%)
|相对回撤
|82.13% (1922003.87)
|交易总数
|2145
|卖出仓位 (获胜 %)
|1138 (26.27%)
|买入仓位 (获胜 %)
|1007 (31.28%)
|获利交易 (% 总数)
|614 (28.62%)
|亏损交易 (% 总数l)
|1531 (71.38%)
|最大
|获利交易
|85560.00
|亏损交易
|-23220.00
|平均
|获利交易
|51808.63
|亏损交易
|-14322.73
|最大
|连续获胜 (资金利润)
|22 (1861260.00)
|连续亏损 (亏损资金)
|79 (-1591660.00)
|最大
|连续获利 (获胜次数)
|1861260.00 (22)
|连续亏损 (失败次数)
|-1591660.00 (79)
|平均
|连续获胜
|7
|连续亏损
|16
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8607
