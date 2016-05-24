Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
EMA CROSS - expert para MetaTrader 4
- 2097
Expert Advisor EMA_CROSS.
Resultado dos testes:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8606
NonLagAMA
Este indicador é uma adaptação do NONLagDOT. Ele indica a direção da inclinação de AMA sem qualquer atraso. Ele funciona melhor se usado nos gráficos de 30 minutos.Script Fechador de Ordem
Scripts para fechar ordens sob várias condições
Backbone
O EA é baseado na variação permanente da direção das operações, dependendo dos níveis de TakeProfit, StopLoss e TrailingStop. It demonstrates how to create a profitable trading system without any indicators, mathematical models and other wisdomExtrapolator
Extrapolator é o resultado de minha pesquisa de longo prazo na área do Previsão de Séries Temporais