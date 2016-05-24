CodeBaseSeções
Experts

Divergence Trader - expert para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
765
Avaliação:
(17)
Publicado:
Publicado:

Expert Advisor Divergence Trader.





Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8579

