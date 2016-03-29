在上图中, EA正在等待将要在 2:00AM 发布的新闻事件, 您可以看到, 之前经济数据已经知道了 (73,5%), 所以EA在等待真实数据. 当经济数据将要发布时, EA会比较数据, 根据之前与实际的经济数据来做出交易的决定.

