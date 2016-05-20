Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Price Channel - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1046
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador Price Channel.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8461
EA Baseado no Laptrend e Alguns Outros Indicadores
Eu criei este indicador com base do material de treinamento MQL4. Esta EA modificado é quase de lá. Todas as funções são padrão, eu não sou capaz de desenvolver algo melhor ainda. Apenas o "coração" do que foi modificado.Info
Spread, swap, limite mínimo de stop, o preço de um ponto, cálculo do lote máximo!!!
SimpleTrade lucro alto
Negociação por um princípio simplesMA Cross
Meu primeiro EA.