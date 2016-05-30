CodeBaseSeções
Indicadores

T3 Taotra - indicador para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
1027
Avaliação:
(4)
Publicado:
Indicador T3 Taotra.






Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8345

Taf Taf

Indicador Taf.

Laguerre Laguerre

Indicador Laguerre.

Schaff Trend Schaff Trend

Indicador Schaff Trend.

BarTimer BarTimer

Exibe a posição atual do tempo em relação ao início e ao final da barra. Além disso, é dada a relação entre o tempo decorrido desde o início da barra, e a duração de toda a barra, em porcentagem. Um informante útil para escolher o momento da transação.