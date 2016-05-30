Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Price Channel - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1267
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador Price Channel.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8377
BarTimer
Exibe a posição atual do tempo em relação ao início e ao final da barra. Além disso, é dada a relação entre o tempo decorrido desde o início da barra, e a duração de toda a barra, em porcentagem. Um informante útil para escolher o momento da transação.Schaff Trend
Indicador Schaff Trend.
Divergence Trader
Conselheiro Advisor Divergence Trader.DFC Next
Indicador DFC Next.