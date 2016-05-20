Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Straddle and Trail - expert para MetaTrader 4
Expert Advisor Straddle&Trail.
Parâmetros de Entrada:
extern bool ShutDown.NOW=False; //Se for verdadeiro, TODAS AS POSIÇÕES (abertas e/ou pendentes) serão fechadas/deletadas // baseado na flag "ShutDown.What" abaixo // Este parâmetro é o primeiro na lista que o usuário pode acessar, // o mais rápido posível. extern string sStr00=" 0=Everything "; extern string sStr01=" 1=All Triggered Positions "; extern string sStr02=" 2=Triggered Long "; extern string sStr03=" 3=Triggered Short "; extern string sStr04=" 4=All Pending Positions "; extern string sStr05=" 5=Pending Long "; extern string sStr06=" 6=Pending Short "; extern int ShutDown.What=0; extern bool ShutDown.Current.Pair.Only=True; // Se for verdadeiro, TODAS as negociações para o par ATUAL serão encerradas. //(independente do timeframe). // Se Falso, TODAS as negociações em TODOS os pares serão encerradas. extern string sStr1="=== POSITION DETAILS ==="; extern double Lots=1; extern int Slippage=10; extern int Distance.From.Price=30; // distância inicial de preço para os 2 ordens pendentes. extern int StopLoss.Pips=30; // stop loss inicial. extern int TakeProfit.Pips=60; // take profit inicial. extern int Trail.Pips=15; // Trailing stop. extern bool Trail.Starts.After.BreakEven=true; // se for verdadeiro, o trailing terá início após um lucro do parâmetro "Move.To. //BreakEven.at.pips" (mover para o empate) ser realizado. extern int Move.To.BreakEven.Lock.pips=1; // Quantidade de pips para bloquear uma negociação no lucro // pelo número de pips especificados no "Move.To.BreakEven.at.pips" // Não utilizado se o Trail.Starts.After.BreakEven=False extern int Move.To.BreakEven.at.pips=5; // negociações com lucros serão movidos ao preço de entrada + Move.To.BreakEven. //Lock.pips, assim que um negócio // está no preço de entrada + Move.To.BreakEven.at.pips, // exemplo, se o preço de entrada de uma ordem de compra é @ 1.2100 // quando o preço atinge 1,2110 (Entry price + "Move.To.BreakEven.at.pips") // A EA irá travar 1 pip movendo o SL // para 1.2101 (Entry price + "Move.To.BreakEven.Lock.pips=1") extern string sStr2="=== NEWS EVENT ==="; extern int Event.Start.Hour=12; // Início de horário do evento = Tempo da Corretora em hora. extern int Event.Start.Minutes=30; // Início de horário do evento = Tempo da Corretora em minuto. // SE VOCÊ QUER DESATIVAR O RECURSO "NEWS" (straddle) // DEFINA AMBOS OS PARÂMETROS EM 0. extern int Pre.Event.Entry.Minutes=30; // Número de minutos antes do evento onde o EA colocará o "straddle". // Se definido como 0, o EA "colocará" o straddle imediatamente quando ativado, // caso contrário, os xx minutos especificados aqui acima antes do Início de Horário do Evento. extern int Stop.Adjusting.Min.Before.Event=2; // Minutos antes do evento, onde o EA encerrará o ajuste // as ordens pendentes. O menor valor é de 1 min. extern bool Remove.Opposite.Order=True; // se for verdadeiro,a primeira de 2 ordens pendentes é acionada, // o ordem pendente oposta é removida, caso contrário é deixada como está. extern bool Adjust.Pending.Orders=True; // se for verdadeiro, os pedidos pendentes são colocados em // minutos antes da hora do evento (Pre.Event.Start.Minutes), // o EA tentará ajustar as ordens para CADA MINUTO, até // minutos antes da liberação (Stop.Adjusting.Min.Before.Event), onde //ficará parado. extern bool Place.Straddle.Immediately=False; // se for verdadeiro, o "straddle" será colocado imediatamente uma vez que o // expert é ativado. Isso substitui as configurações anteriores dos 'News Events'(eventos de notícias) // para colocar ordens pendentes compradas e vendidas, e // nesse caso, as posições NÃO SERÃO AJUSTADAS. // Isto é para ser usado como um rompimento "silencioso" da variação, por exemplo, se // deseja usar um rompimento "regular" durante a sessão asiática, // ou em qualquer outro momento do dia em que o mercado é limitado.
Parâmetros de teste:
- Símbolo: EURUSD.
- Período: M5.
- Modelo: Todos os ticks.
Gráfico de teste:
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8366
