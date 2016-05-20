CodeBaseSeções
Expert Advisor Straddle&Trail.

Parâmetros de Entrada:

extern bool    ShutDown.NOW=False;                 //Se for verdadeiro, TODAS AS POSIÇÕES (abertas e/ou pendentes) serão fechadas/deletadas
                                                   // baseado na flag "ShutDown.What" abaixo
                                                   // Este parâmetro é o primeiro na lista que o usuário pode acessar,
                                                   // o mais rápido posível.
extern string  sStr00=" 0=Everything               ";
extern string  sStr01=" 1=All Triggered Positions  ";
extern string  sStr02=" 2=Triggered Long           ";
extern string  sStr03=" 3=Triggered Short          ";
extern string  sStr04=" 4=All Pending Positions    ";
extern string  sStr05=" 5=Pending Long             ";
extern string  sStr06=" 6=Pending Short            ";
extern int     ShutDown.What=0;
extern bool    ShutDown.Current.Pair.Only=True;    // Se for verdadeiro, TODAS as negociações para o par ATUAL serão encerradas. 
                                                   //(independente do timeframe).
                                                   // Se Falso, TODAS as negociações em TODOS os pares serão encerradas.
extern string  sStr1="=== POSITION DETAILS ===";
extern double  Lots=1;
extern int     Slippage=10;
extern int     Distance.From.Price=30;             // distância inicial de preço para os 2 ordens pendentes.
extern int     StopLoss.Pips=30;                   // stop loss inicial. 
extern int     TakeProfit.Pips=60;                 // take profit inicial.
extern int     Trail.Pips=15;                      // Trailing stop.
extern bool    Trail.Starts.After.BreakEven=true;  // se for verdadeiro, o trailing terá início após um lucro do parâmetro "Move.To.
                                                   //BreakEven.at.pips" (mover para o empate) ser realizado.
extern int     Move.To.BreakEven.Lock.pips=1;      // Quantidade de pips para bloquear uma negociação no lucro
                                                   // pelo número de pips especificados no "Move.To.BreakEven.at.pips"
                                                   // Não utilizado se o Trail.Starts.After.BreakEven=False
extern int     Move.To.BreakEven.at.pips=5;        // negociações com lucros serão movidos ao preço de entrada + Move.To.BreakEven.
                                                   //Lock.pips, assim que um negócio  
                                                   // está no preço de entrada + Move.To.BreakEven.at.pips,
 
                                                   // exemplo, se o preço de entrada de uma ordem de compra é @ 1.2100
                                                   // quando o preço atinge 1,2110 (Entry price + "Move.To.BreakEven.at.pips")
                                                   // A EA irá travar 1 pip movendo o SL 
                                                   // para 1.2101 (Entry price + "Move.To.BreakEven.Lock.pips=1")
extern string  sStr2="=== NEWS EVENT ===";
extern int     Event.Start.Hour=12;                // Início de horário do evento = Tempo da Corretora em hora.
extern int     Event.Start.Minutes=30;             // Início de horário do evento = Tempo da Corretora em minuto.
                                                   // SE VOCÊ QUER DESATIVAR O RECURSO "NEWS" (straddle)
                                                   // DEFINA AMBOS OS PARÂMETROS EM 0.
extern int     Pre.Event.Entry.Minutes=30;         // Número de minutos antes do evento onde o EA colocará o "straddle".
                                                   // Se definido como 0, o EA "colocará" o straddle imediatamente quando ativado,
                                                   // caso contrário, os xx minutos especificados aqui acima antes do Início de Horário do Evento.
extern int     Stop.Adjusting.Min.Before.Event=2;  // Minutos antes do evento, onde o EA encerrará o ajuste
                                                   // as ordens pendentes. O menor valor é de 1 min.
extern bool    Remove.Opposite.Order=True;         // se for verdadeiro,a primeira de 2 ordens pendentes é acionada, 
                                                   // o ordem pendente oposta é removida, caso contrário é deixada como está.
extern bool    Adjust.Pending.Orders=True;         // se for verdadeiro, os pedidos pendentes são colocados em
                                                   // minutos antes da hora do evento (Pre.Event.Start.Minutes), 
                                                   // o EA tentará ajustar as ordens para CADA MINUTO, até
                                                   // minutos antes da liberação (Stop.Adjusting.Min.Before.Event), onde
                                                   //ficará parado. 
extern bool    Place.Straddle.Immediately=False;   // se for verdadeiro, o "straddle" será colocado imediatamente uma vez que o 
                                                   // expert é ativado. Isso substitui as configurações anteriores dos 'News Events'(eventos de notícias) 
                                                   // para colocar ordens pendentes compradas e vendidas, e 
                                                   // nesse caso, as posições NÃO SERÃO AJUSTADAS. 
                                                   // Isto é para ser usado como um rompimento "silencioso" da variação, por exemplo, se 
                                                   // deseja usar um rompimento "regular" durante a sessão asiática, 
                                                   // ou em qualquer outro momento do dia em que o mercado é limitado.

Parâmetros de teste:

  • Símbolo: EURUSD.
  • Período: M5.
  • Modelo: Todos os ticks.

Gráfico de teste:


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8366

