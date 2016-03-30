Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Straddle Trail - Experte für den MetaTrader 4
- Veröffentlicht:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Expert Advisor Straddle&Trail.
Eingabeparameter
extern bool ShutDown.NOW=False; // Falls true, werden alle Positionen (open und/oder pending) geschlossen / gelöscht // basierend auf dem "ShutDown.What" flag weiter unten // Dieser Parameter ist der erste aus der Liste auf den der User schnell zugreifen kann // extern string sStr00=" 0=Everything "; extern string sStr01=" 1=All Triggered Positions "; extern string sStr02=" 2=Triggered Long "; extern string sStr03=" 3=Triggered Short "; extern string sStr04=" 4=All Pending Positions "; extern string sStr05=" 5=Pending Long "; extern string sStr06=" 6=Pending Short "; extern int ShutDown.What=0; extern bool ShutDown.Current.Pair.Only=True; // Falls true, werden alle offenen Positiuonen des aktuellen Finanzinstrumentes geschlossen //(Egal aus welchem Timeframe). // Wenn False, Dann werden alle Positionen aller Finanzinstrumente geschlossen. extern string sStr1="=== POSITION DETAILS ==="; extern double Lots=1; extern int Slippage=10; extern int Distance.From.Price=30; // Anfänglicher Preisabstand für zwei wartende (pending) orders. extern int StopLoss.Pips=30; // Initialer stop loss. extern int TakeProfit.Pips=60; // Initialer take profit. extern int Trail.Pips=15; // Trail. extern bool Trail.Starts.After.BreakEven=true; // Falls true, wird nach einem Profit von "Move.To. das Trailing-Stop gestartet //BreakEven.at.pips" is made extern int Move.To.BreakEven.Lock.pips=1; // Anzahl der Pips die fixiert werden sollen, falls eine Order im Gewinn liegt // über die Anzahl der Tipps die hier angegeben wird "Move.To.BreakEven.at.pips" // Wird nicht verwendet wenn Trail.Starts.After.BreakEven=False extern int Move.To.BreakEven.at.pips=5; // Profitable trades bewegen sich zum Eröffnungskurs + Move.To.BreakEven. //Lock.pips sobald der Trade // An seinem Eröffnungskurs ist + Move.To.BreakEven.at.pips // Zum Beispiel wenn der Einstiegskurs an einer long order @ 1.2100 // Und der Preis erreicht 1.2110 (Einstiegskurs + "Move.To.BreakEven.at.pips") // dann wird der EA einen pip mit dem SL absichern // bei 1.2101 (Einstiegskurs + "Move.To.BreakEven.Lock.pips=1") extern string sStr2="=== NEWS EVENT ==="; extern int Event.Start.Hour=12; // Event start time = Hour. Broker's time. extern int Event.Start.Minutes=30; // Event start time = Minutes. Broker's time. // Falls wir die Eigenschaft NEWS abschalten wollen (the straddle) // Dann setzen sie beide Parameter auf 0. extern int Pre.Event.Entry.Minutes=30; // Die Anzahl der Minuten vor dem Event wo der EA den straddle platziert. // Wenn es auf Null gesetzt wird, Dann setzt der EA den straddle unmittelbar nach der Aktivierung, // Andernfalls xx Minuten bevor der Event aufgetreten ist. extern int Stop.Adjusting.Min.Before.Event=2; // Die Anzahl an Minuten vor einem Event, ab der der EA keine Einstellungen mehr vornimmt // Die wartenden (pending) orders. Der kleinste Wert ist eine Minute. extern bool Remove.Opposite.Order=True; // falls true, wird die zweite pending order gelöscht, sobald die erste getriggert wurde, // andernfalls wird sie stehengelassen, wie sie ist. extern bool Adjust.Pending.Orders=True; // Falls true, werden die orders, die // "Pre.Event.Start.Minutes" minuten vor dem Event platziert wurden, // minütlich angepasst, bis // "Stop.Adjusting.Min.Before.Event" Minuten bevor das Event auftritt // extern bool Place.Straddle.Immediately=False; // falls true, wird das Straddle Unverzüglich platziert sobald // der EA aktiviert wird. Dieses hat eine höhere Priorität als die 'News Events' // Einstellung für die Platzierung von Long und Short pending orders und // In diesem Fall werden die Positionen nicht angepasst. // Dieses kann für ein "quiet" range breakout, verwendet werden. Zum Beispiel wenn wir // Einen regulären Breakout während der asiatischen Handelszeit traden wollen // Oder zu jeder anderen Zeit des Tages, wo der Markt an eine Handelsspanne gebunden ist
Testparameter:
- Symbol: EURUSD
- Period: M5
- Model: All ticks
Test Chart:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8366
