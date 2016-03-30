CodeBaseKategorien
Straddle Trail - Experte für den MetaTrader 4

Expert Advisor Straddle&Trail.

Eingabeparameter

extern bool    ShutDown.NOW=False;                 // Falls true, werden alle Positionen (open und/oder pending) geschlossen / gelöscht
                                                   // basierend auf dem "ShutDown.What" flag weiter unten
                                                   // Dieser Parameter ist der erste aus der Liste auf den der User schnell zugreifen kann
                                                   //
extern string  sStr00=" 0=Everything               ";
extern string  sStr01=" 1=All Triggered Positions  ";
extern string  sStr02=" 2=Triggered Long           ";
extern string  sStr03=" 3=Triggered Short          ";
extern string  sStr04=" 4=All Pending Positions    ";
extern string  sStr05=" 5=Pending Long             ";
extern string  sStr06=" 6=Pending Short            ";
extern int     ShutDown.What=0;
extern bool    ShutDown.Current.Pair.Only=True;    // Falls true, werden alle offenen Positiuonen des aktuellen Finanzinstrumentes geschlossen 
                                                   //(Egal aus welchem Timeframe).
                                                   // Wenn False, Dann werden alle Positionen aller Finanzinstrumente geschlossen.
extern string  sStr1="=== POSITION DETAILS ===";
extern double  Lots=1;
extern int     Slippage=10;
extern int     Distance.From.Price=30;             // Anfänglicher Preisabstand für zwei wartende (pending) orders.
extern int     StopLoss.Pips=30;                   // Initialer stop loss. 
extern int     TakeProfit.Pips=60;                 // Initialer take profit.
extern int     Trail.Pips=15;                      // Trail.
extern bool    Trail.Starts.After.BreakEven=true;  // Falls true, wird nach einem Profit von "Move.To. das Trailing-Stop gestartet
                                                   //BreakEven.at.pips" is made
extern int     Move.To.BreakEven.Lock.pips=1;      // Anzahl der Pips die fixiert werden sollen, falls eine Order im Gewinn liegt 
                                                   // über die Anzahl der Tipps die hier angegeben wird "Move.To.BreakEven.at.pips"
                                                   // Wird nicht verwendet wenn Trail.Starts.After.BreakEven=False
extern int     Move.To.BreakEven.at.pips=5;        // Profitable trades bewegen sich zum Eröffnungskurs + Move.To.BreakEven.
                                                   //Lock.pips sobald der Trade 
                                                   // An seinem Eröffnungskurs ist + Move.To.BreakEven.at.pips
 
                                                   // Zum Beispiel wenn der Einstiegskurs an einer long order @ 1.2100
                                                   // Und der Preis erreicht 1.2110 (Einstiegskurs + "Move.To.BreakEven.at.pips")
                                                   // dann wird der EA einen pip mit dem SL absichern 
                                                   // bei 1.2101 (Einstiegskurs + "Move.To.BreakEven.Lock.pips=1")
extern string  sStr2="=== NEWS EVENT ===";
extern int     Event.Start.Hour=12;                // Event start time = Hour.      Broker's time.
extern int     Event.Start.Minutes=30;             // Event start time = Minutes.   Broker's time.
                                                   // Falls wir die Eigenschaft NEWS abschalten wollen (the straddle)
                                                   // Dann setzen sie beide Parameter auf 0.
extern int     Pre.Event.Entry.Minutes=30;         // Die Anzahl der Minuten vor dem Event wo der EA den straddle platziert.
                                                   // Wenn es auf Null gesetzt wird, Dann setzt der EA den straddle unmittelbar nach der Aktivierung,
                                                   // Andernfalls xx Minuten bevor der Event aufgetreten ist.
extern int     Stop.Adjusting.Min.Before.Event=2;  // Die Anzahl an Minuten vor einem Event, ab der der EA keine Einstellungen mehr vornimmt
                                                   // Die wartenden (pending) orders. Der kleinste Wert ist eine Minute.
extern bool    Remove.Opposite.Order=True;         // falls true, wird die zweite pending order gelöscht, sobald die erste getriggert wurde, 
                                                   // andernfalls wird sie stehengelassen, wie sie ist.
extern bool    Adjust.Pending.Orders=True;         // Falls true, werden die orders, die 
                                                   // "Pre.Event.Start.Minutes" minuten vor dem Event platziert wurden, 
                                                   // minütlich angepasst, bis
                                                   // "Stop.Adjusting.Min.Before.Event" Minuten bevor das Event auftritt
                                                   //  
extern bool    Place.Straddle.Immediately=False;   // falls true, wird das Straddle Unverzüglich platziert sobald 
                                                   // der EA aktiviert wird. Dieses hat eine höhere Priorität als die 'News Events' 
                                                   // Einstellung für die Platzierung von Long und Short pending orders und 
                                                   // In diesem Fall werden die Positionen nicht angepasst. 
                                                   // Dieses kann für ein "quiet" range breakout, verwendet werden. Zum Beispiel wenn wir 
                                                   // Einen regulären Breakout während der asiatischen Handelszeit traden wollen
                                                   // Oder zu jeder anderen Zeit des Tages, wo der Markt an eine Handelsspanne gebunden ist

Testparameter:

  • Symbol: EURUSD
  • Period: M5
  • Model: All ticks

Test Chart:


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8366

