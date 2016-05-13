Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
AltrTrend Signal v2 2 - indicador para MetaTrader 4
O indicador, alarmes de queda sobre a alteração da tendência. O círculo verde é a tendência de alta, o vermelho é a tendência de baixa.
