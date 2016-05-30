CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

iAvgVol - indicador para MetaTrader 4

Collector | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
720
Avaliação:
(6)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador volumes médios.







Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8334

iTrend iTrend

Indicador iTrend determina o início e o fim da tendência.

Keltner Channel Keltner Channel

O Canal Keltner define as tendências mais significativas.

Detrended Price Oscillator Detrended Price Oscillator

O indicador e parecido com a MA, pois filtra a direção do preço (tendência) da mesma forma.

CCI Woodies CCI Woodies

Dois indicadores CCI com diferentes períodos em uma única subjanela.