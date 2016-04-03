[系统语言]









作者:

Urban Sotensek



来自作者的提示:



我已经做了多年的外汇交易. 我有些时候还会交易, 但是现在频率比较低了, 因为我对等待可信的信号越来越感觉无聊. 写下这篇文章的主要原因是我不想整天坐在我的电脑前了. 所以, 我的经验可能是有用的. 一开始, 我以三百美元的价格出售我的系统. 然而, 相对来说还是在外汇交易上的成功更为重要, 所以现在我决定免费发布我的系统.在外汇交易中获利主要依赖于交易者(70%), 还有少部分依赖于他/她的系统(30%). 所以, 我想出售我的系统不大公平, 尽管它获利的可能性很大. 您在外汇交易中的收获很大程度上取决于您的个性和情绪. 即使您有世界上最好的系统还是可能会输. 本系统的开发时间超过六个月. 它是完全市场分析的产物, 不需要再修改和提高了. 不要尝试修改任何指标或者参数!在模拟账户中使用至少两个月以熟悉所有的指标以及整个系统. 最后, 需要提醒您的是, 请注意我不能为您在金融市场上的得失负责. 您要完全为属于自己的金钱负责!时段尺度: 5 分钟交易时间: 从欧洲时段开始直到美国时段结束推荐的货币对: USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD, EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, EUR/JPY, 以及黄金(Gold)这不是一个 "快速致富" 的系统. 您应该用真正的努力来掌握它. 所以, 首先在模拟账户中交易. 外汇交易可能带来高额利润, 但是也有很高的潜在风险. 您应当注意风险, 小心接受它们, 精心下单. 我强烈建议您不要用您输不起的钱来冒险.



介绍



就像它的名称暗示的, 趋势跟随者是一个跟随趋势的系统. 您应当知道, "趋势是您的朋友". 本系统将向您展示这句名言的基础. 它的独特方法为您提供了对市场变化的更好理解, 使得您看到价格变化的结构. 服从系统的规则, 您会把市场看得更加清楚.



本系统不会去尝试预测未来. 而是定义了当前的趋势来和大多数人共同进退. 在掌握系统时, 您将扩展您的视野, 因为您需要与经济发展齐头并进, 并且分析专家观点的价值. 和其他大多数趋势跟随系统不同, 趋势追随者不依赖于过去的成绩, 并且在任何市场都适用. 它的等式不是基于模式识别或者随机选取的指标, 而是基于对市场的深刻理解和选择好的时机.



许多商用和免费的系统只包含指标, 而煤铀提供对价格变动的详细描述. 它们只是不做解释地显示一个信号. 如果您不知道您在做什么以及为什么这样做, 您的利润就不会稳定. 趋势追随者清晰地定义了入场点和出场点, 并给交易者详细解释了交易的原因!





系统组件



首先, 让我们简要描述所有的指标.











指标:



a) 信号箭头

b) MACD

c) 变化通道

d) 拉盖尔(Laguerre)

e) 斜面方向线

f) 轴点

g) Guppy 多重移动平均 (GMMA)



信号箭头



信号是通过两条指数移动平均线的交叉来产生的. 快速 EMA 周期数是 4, 慢速 EMA 周期数是 8.



MACD 柱形图



使用默认数值 (系统使用的是 5,35,5):



* 慢速平均 - 26 days

* 快速平均 - 12 days

* 信号线 - 慢速快速平均之间差距的 9 日平均线.

* 所有的平均都是指数平均.



MACD 信号通常在价格后有延迟. MACD 柱形图尝试通过度量MACD和其信号线的 差来避免这个问题. 所以, 此信号的变化在普通MACD信号之前. 但是, 柱形图不能孤立使用, 我们使用其他指标来确认.



变化通道(Volatility Channel)



本技术指标用于衡量变化率. 它包括34个周期数的最高价EMA和34个周期数的最低价EMA. 它不是系统的一部分, 但是我喜欢这个指标, 特别是在更大的事件尺度上做确认时.



拉盖尔(Laguerre)



这是一个高级版的 RSI. 拉盖尔转换信号, 这样低频的组件比高频组建延迟了许多. 通用地说来, 最后柱的数据比之前的数据有更高的权重, 就和指数移动平均一样.



斜面方向线



名字就能解释它自己了. 此线衡量了趋势的斜率和它的方向. 对于向下趋势, 用红色显示而向上趋势是蓝色.



轴点



交易者使用轴点来找到日内的支撑/阻力水平. 轴点使用简单计算获得, 包含了前一天任何资产或者指数的开盘价, 最高价, 最低价和收盘价. 价格向上突破了参考的支撑/阻力线表示一个买入信号(相反就是卖出信号). 如果价格在中心参考线之上, 市场就是牛市. 如果价格低于此线, 市场就是熊市. 这些参考水平最常用的应用方式就是作为进入市场的检查点, 如果您有其他喜欢的指标 它可以做信号的确认. 市场交易者可以使用轴点来取得买家或卖家在交易中相互争取的移动的价格. 这在市场清淡的日子里, 当价格在计算点中间波动时看得更加清楚.



有很多方法可以计算轴点以及它们的支撑/阻力水平. 传统的方法如下:



* 中心轴点 Pivot= (H + L + C)/3

* 第一支撑 = (2 * Pivot) – H

* 第一阻力 = (2 * Pivot) – L

* 第二支撑 = Pivot – (H – L)

* 第二阻力 = Pivot + (H – L)



在我们的系统中, 轴点通常用于退出市场. 所有的计算都自动进行.



Guppy 多重移动平均 GMMA



Guppy MMA 是一个移动平均的组合, 通过优化后变得更加平滑和精确, 避免了像移动平均那样由于突然的市场变化而出现尖峰的状况.



基于简单移动平均的系统的常见问题是, 在平缓的市场上变得非常不准确. 另外, 它们不能提供已有趋势阶段的指示. 它是继续还是结束?Guppy MMA 回答这些问题, 并且解释进入市场的原因, 这样您就能提高自己的交易技巧.



这个指标的重要性不会被夸大!它的指示相当可信. 最初的 Guppy 方法是由 Darryl Guppy 创造的. 它包含了 3,5,8,10,12, 和 15 个周期数的 EMA, 用于短线平均 (交易者) 以及 30,35,40,45,50, 和 60 周期数的EMA, 用于长线交易 (投资者).



时段的尺度不是很重要. 在趋势跟随着系统中, 我们在M5图表上使用这个指标, 但是它也可以用于其它时段 - 从 M1 到 MN. 在我们修改过的 Guppy 方法中, 我们使用5种颜色, 用于各种类型的交易者. 当您交易时, 您应当知道主趋势, 也就是说您应该知道其他交易者在做什么.



1. 黄色 - 短线交易者 (主要是抓取快速的点差, 对长期持仓不感兴趣)

2. 橙色 - 短线交易者(持仓比黄色要长一些)

3. 蓝色 - 中线交易者 (主要是摇摆交易者, 持仓时间一般比前两组长)

4. 绿色 - 长线交易者 (持仓时间比前三组长)

5. 红色 - 长线交易者或者投资者 (持仓时间比其他人长)



MMA 显示了短线交易者和投资者之间的关系. 交易者 (黄色和橙色的) 测试主趋势的可信程度. 因为他们寻找快速的利润, 他们会快速地进出市场. 投资者 (红色和绿色的) 没有那么模糊. 但是, 他们的支持对趋势的构成非常重要.



因为您跟随趋势, 您将会寻找所有的交易者在市场方向上一致的时机(黄色, 橙色, 蓝色, 绿色和红色的移动平均方向一致). 如果所有交易者都是一个方向, 那么我们可以说这是趋势了. 如有任何不一致, 就说明您不能交易. 如果您正确地解释MMA, 您就能识别趋势, 并且能够侦测它的终结和可能的变化. 概括起来, 您能更好地交易.











突破



尽管我们试图避免突破, Guppy MMA 还是能够在它们出现时正确显示. 一旦发生突破, 黄色的线穿过了红色的线, 而绿色线还是在红色线之下时, 我们想黄色线还是会回头的. 就是在此, 我们可以等待时机在新趋势的方向上建立新的仓位. 请注意, 在突破期间您不能进行交易, 而只能在红色和绿色线位置改变而指出价格回撤的时候才可以交易.



向上突破:



红色线在绿色线之上, 当黄色线突然从上方穿过红色线时. 其后它会升高, 价格回到其他线的水平. 现在绿色线在红色线之下了, 指出这是个上升趋势.











向下突破:



红色线在绿色线之下指出这是个向上趋势. 但是之后, 黄色线穿过了绿色和红色线. 一旦绿色线在红色线之下, 我们就观察到了向下的趋势并可以等待信号了.











注意绿色线和红色线的位置. 对于向上趋势, 绿色线应该在红色线之上, 而对于向下趋势, 绿色线应该在红色线之下.



假突破



假突破可以很容易地用Guppy MMA识别出来这也是这个指标的众多优点之一. 假突破可能从物质上和精神上对交易者造成双重打击.



如果黄色线或者橙色线穿过了红色线, 而绿色线保持之前的方向, 突破很大可能是假的. 如果突破是真的, 所有的线都会重新改变位置(特别是绿色和红色线). 当操作变动较大的货币对, 例如GBP/USD时, 您应当特别小心.











趋势追随者的规则



所有的标准在一个信号柱或者下一个柱必须一致!否则, 不要进入市场!市场的入场点在信号之后的的烛形.



向上\买入



入场: 等待信号向上箭头

GUPPY MMA: 绿色线应当在红色线之上!绿色线, 红色线, 还有黄色线应当一致指向上方. 所有线都要在同一方向上移动!

拉盖尔: 拉盖尔线应当穿过0.15水平向上

MACD: 重要!在信号中, MACD 应当在0之上



止损: 低于当前烛形最低价5 个点 (+点差!)

可替换的止损: 默认货币对20 个点, 波动较大的货币对25个点, 例如GBP和交叉盘. 选择最适合您的止损方法

出场 (综合): 一半的仓位可以在第一个参考点关闭. 其余的部分持有直到斜面方向线转为红色

可替换的出场点: 在轴点上当斜面方向线转为红色时平仓, 或者当价格(新柱)在变化通道的另外一侧时平仓

















向下\卖出



进场: 等待向下的信号箭头

GUPPY MMA: 绿色线应该在红色线之下!绿色线, 红色线, 还有黄色线应该一致向下. 所有线都要在同一方向上移动!

LAGUERRE: 拉盖尔线应该向下穿过l 0.75

MACD: 重要!MACD 在信号出现时应当在0之下



止损: 当前烛形最高价5个点以上 (+点差!)

可替换的止损: 默认货币对20 个点, 波动较大的货币对25个点, 例如GBP和交叉盘. 选择最适合您的止损方法

出场 (综合): 一半的仓位可以在第一个参考点关闭. 继续持有剩下的部分直到斜面方向线变蓝

可替换的出场点: 在轴点灯斜面方向线变蓝色, 或者当价格(新柱)在变化通道的另一侧时平仓











编后记



我希望, 本产品会被证明有用.

