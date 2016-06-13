無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BS_MarketPrice - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 883
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータBS_MarketPric。
パラメータ:
Indicator_Name="BS_#MarketPrice"; Right_Top=true; Shift_Y=0; Shift_X=0; // Untuk menentukan Warna Harga sesuai arah Trend Price_Variable="Setting for Price Color";// change Price_color_Up=Blue; Price_color_Dn=Red; Time_Frame=15; //---- MA_Fast_Period=1; MA_Fast_Method=0; MA_Fast_Apply_To=0; MA_Fast_Shift=0; //---- MA_Slow_Period=4; MA_Slow_Method=0; MA_Slow_Apply_To=0; MA_Slow_Shift=0;
BS_MarketPrice
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8277
