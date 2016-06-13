コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

BS_MarketPrice - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
883
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータBS_MarketPric。

パラメータ:

Indicator_Name="BS_#MarketPrice";
Right_Top=true;
Shift_Y=0;
Shift_X=0;
// Untuk menentukan Warna Harga sesuai arah Trend
Price_Variable="Setting for Price Color";// change
Price_color_Up=Blue;
Price_color_Dn=Red;
Time_Frame=15;
//----
MA_Fast_Period=1;
MA_Fast_Method=0;
MA_Fast_Apply_To=0;
MA_Fast_Shift=0;
//----
MA_Slow_Period=4;
MA_Slow_Method=0;
MA_Slow_Apply_To=0;
MA_Slow_Shift=0;


BS_MarketPrice

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8277

SSL fast sBar_mtf SSL fast sBar_mtf

インディケータSSL fast sBar_mtf

SSL SSL

インディケータSSl

DT-Pirsonq4 DT-Pirsonq4

インディケータDT-Pirsonq4。

cam_H4_Historical_V4 cam_H4_Historical_V4

インディケータCamarilla dt Historicalの修正版です。