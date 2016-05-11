CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Oscilator 3D - indicador para MetaTrader 4

Collector | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1550
Avaliação:
(7)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um oscilador que sinaliza uma alteração na tendência. Quando a linha azul cruza o vermelho de cima para baixo - Venda, quando a linha azul cruza o vermelho de baixo para cima - Compra.





Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8236

Solução para o Erro 146 Solução para o Erro 146

A biblioteca contém as funções que se destinam a dividir o acesso ao fluxo de operações.

Eventos de negociação no МТ4 Eventos de negociação no МТ4

A biblioteca contém a função que controla o aparecimento de eventos de negociação no terminal cliente MT4.

at PR+SQ-e at PR+SQ-e

O script desenha no gráfico uma curva de regressão polinomial com o canal do desvio quadrado médio.

Waddah Attar Pivot Waddah Attar Pivot

Ele desenha o Pivot nos períodos Diários, Semanal e Mensal no modo BACKTEST.