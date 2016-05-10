CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Tro_Mid - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
815
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Mostra quando vender e quando comprar, mas não tão simples.

Tro_Mid

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8140

linreg linreg

Um indicador simples, será útil para iniciantes, até a presente otimização.

Digistoch-1 Digistoch-1

Este indicador tem uma natureza de recomendação. Mostra sinais estocásticos básicos.

Trend Movers with Notifications Trend Movers with Notifications

The indicator shows the current possibilities for getting buy, sell, or exit positions. No need to attach 6 indicators at a time. Now available with all notifications.

Forex Fraus (for M1) Multi-currency Forex Fraus (for M1) Multi-currency

This EA is based on Forex Fraus (for M1) which was made by Dmitriy Zaytsev. I added limitation of positions, multi-currency trading.