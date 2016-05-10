Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MTF_CustomCandle[HL] - indicador para MetaTrader 4
- 817
Autor: mankurt
Indicador MTF_CustomCandle[HL].
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8047
BollStarc-TC
Indicador BollStarc-TC.Heiken_Ashi_Ma 20
Indicador Heiken_Ashi_Ma 20.
Volatility.mq4
O indicador mostra a volatilidade de um par de moedas. Esse conhecimento pode ser muito útil quando se utiliza uma ou outra estratégia.Rooks Returned
Mais uma interpretação do bem conhecido ZigZag. O indicador é escrito para trabalhar de acordo com o sistema de negociação descrito aqui: http://forum.fibo-forex.ru/viewtopic.php?t=1368 - "The indicator works with ZigZag" por Rosh (Zigzag2_R_).