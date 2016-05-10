CodeBaseSeções
Relative Vigor Index (RVI) - indicador para MetaTrader 4

O ponto principal do Indicador Relative Vigor Index (RVI) é que no mercado de alta, o preço de fechamento é, por regra, mais elevado do que o preço de abertura.

É o contrário no mercado de baixa. Assim, a idéia por trás do Relative Vigor Index é que o vigor, ou energia, do movimento é estabelecido por onde os preços pararam no fechamento. Para normalizar o índice na faixa de negociação diária, divida a mudança de preços pelo variação máxima dos preços diários. Para fazer um cálculo mais suave, usa uma média móvel ponderada simétrica das diferenças dos fechamentos e aberturas dos preços, bem como as máximas e mínimas dos preços das barras.

O período igual a 10 é considerado o melhor período no cálculo do indicador. Para evitar uma provável ambiguidade é necessário a construção de uma linha de sinal, uma média móvel simétricamente ponderada dos valores do Índice de Vigor relativos. A concordância das linhas serve como um sinal para comprar ou vender.

Cálculo

VALUE1 = ((CLOSE - OPEN) + 2 * (CLOSE (1)) – OPEN (1)) + 2*(CLOSE (2) – OPEN (2)) + (CLOSE (3) – OPEN (3))) / 6

VALUE2 = ((HIGH - LOW) + 2 * (HIGH (1) – LOW (1)) + 2*(HIGH (2)- LOW (2)) + (HIGH (3) – LOW (3))) / 6

NUM = SUM (VALUE1, N)

DENUM = SUM (VALUE2, N)

RVI = NUM / DENUM

RVISig = (RVI + 2 * RVI (1) + 2 * RVI (2) + RVI (3)) / 6

Onde:

  • OPEN — é a preço de abertura;
  • HIGH — é a máxima do preço;
  • LOW — é a mínima do preço;
  • CLOSE — é o preço de fechamento;
  • VALUE1 — média móvel ponderada simétrica das diferenças dos preços de fechamentos e aberturas;
  • VALUE2 — média móvel ponderada simétrica das diferenças das máximas e mínimas dos preços;
  • NUM — quantidade de N importâncias do VALUE1;
  • DENUM —quantidade de N importâncias do VALUE2;
  • RVI - valor do indicador Relative Vigor Index para a barra atual;
  • RVISig — valor da linha de sinal RVI para a barra atual;
  • N — período de suavização.

Relative Vigor Index Indicator MetaTrader 4

Descrição completa do Índice de Vigor Relativo está disponível na Análise técnica: Índice de Vigor Relativo

