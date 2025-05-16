CodeBaseSeções
Indicadores

Índice de Força Relativa - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Um dos métodos comuns de análise do indicador Índice de Força Relativa é procurar divergências em que o preço forma uma nova alta e o RSI não consegue superar o nível da alta anterior.

Essa divergência indica a probabilidade de uma reversão de preço. Se o indicador então cair para baixo e ficar abaixo de seu mínimo, ele completa o que é conhecido como uma oscilação fracassada.

Essa oscilação fracassada é considerada uma confirmação de que uma reversão de preço é iminente.

Índice de Força Relativa

Ao analisar os gráficos, os seguintes sinais do Índice de Força Relativa são distinguidos:


    • Topos e Bases
      Os topos do Índice de Força Relativa geralmente se formam acima de 70 e as bases geralmente se formam abaixo de 30, e eles geralmente precedem a formação de topos e bases no gráfico de preços.

    • Padrões gráficos
      O Índice de Força Relativa geralmente forma padrões gráficos - como "cabeça e ombros" ou triângulos - que podem não aparecer no gráfico de preços.

    • Falha na oscilação (rompimento do nível de suporte ou resistência)
      Ocorre quando o Índice de Força Relativa sobe acima da máxima anterior (pico) ou cai abaixo da mínima anterior (mínima).

    • Níveis de suporte e resistência
      O gráfico do indicador do Índice de Força Relativa mostra os níveis de suporte e resistência de forma ainda mais clara do que no gráfico de preços.

    • Divergências
      Conforme mencionado acima, as divergências são formadas quando o preço atinge uma nova máxima (mínima), mas isso não é confirmado por uma nova máxima (mínima) no gráfico do RSI. Nesse caso, geralmente há uma correção de preço na direção do movimento do indicador Índice de Força Relativa.


    Cálculo

    A fórmula básica para calcular o indicador técnico Índice de Força Relativa:

    RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))

    Onde:
    U - valor médio das alterações positivas de preço;
    D - valor médio das mudanças negativas de preço.

    Descrição do indicador técnico

    A descrição completa do Índice de Força Relativa está disponível na seção Análise técnica: Índice de Força Relativa.

