Um dos métodos comuns de análise do indicador Índice de Força Relativa é procurar divergências em que o preço forma uma nova alta e o RSI não consegue superar o nível da alta anterior.



Essa divergência indica a probabilidade de uma reversão de preço. Se o indicador então cair para baixo e ficar abaixo de seu mínimo, ele completa o que é conhecido como uma oscilação fracassada.



Essa oscilação fracassada é considerada uma confirmação de que uma reversão de preço é iminente.

Índice de Força Relativa



Ao analisar os gráficos, os seguintes sinais do Índice de Força Relativa são distinguidos:





Topos e Bases

Os topos do Índice de Força Relativa geralmente se formam acima de 70 e as bases geralmente se formam abaixo de 30, e eles geralmente precedem a formação de topos e bases no gráfico de preços.



Padrões gráficos

O Índice de Força Relativa geralmente forma padrões gráficos - como "cabeça e ombros" ou triângulos - que podem não aparecer no gráfico de preços.



Falha na oscilação (rompimento do nível de suporte ou resistência)

Ocorre quando o Índice de Força Relativa sobe acima da máxima anterior (pico) ou cai abaixo da mínima anterior (mínima).



Níveis de suporte e resistência

O gráfico do indicador do Índice de Força Relativa mostra os níveis de suporte e resistência de forma ainda mais clara do que no gráfico de preços.



Divergências

Conforme mencionado acima, as divergências são formadas quando o preço atinge uma nova máxima (mínima), mas isso não é confirmado por uma nova máxima (mínima) no gráfico do RSI. Nesse caso, geralmente há uma correção de preço na direção do movimento do indicador Índice de Força Relativa.

A fórmula básica para calcular o indicador técnico Índice de Força Relativa:



RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))



Onde:

U - valor médio das alterações positivas de preço;

D - valor médio das mudanças negativas de preço.



Descrição do indicador técnico

A descrição completa do Índice de Força Relativa está disponível na seção Análise técnica: Índice de Força Relativa.