CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

LBS V 1.0 - expert para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
945
Avaliação:
(9)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Jacob Yego

Conselheiro LBS V 1.0.

------------------------------
Parâmetros de teste
Período: M15
Símbolo: EURUSD
Modelo: todos os ticks


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7823

Loco Loco

Indicador Loco.

Arrows &amp; Curves Arrows &amp; Curves

Indicador Arrows & Curves.

Large Time Frame Large Time Frame

Indicador LargeTimeFrame. Traça no gráfico de velas de timeframes antigos.

Bears Power Bears Power

O oscilador Bears Power (Bears) monitoriza a tendência do indicador.