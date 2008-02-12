Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
LBS V 1.0 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3537
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Jacob Yego
Советник LBS V 1.0.
------------------------------
Параметры тестирования
Период: M15
Символ: EURUSD
Модель: все тики
Советник LBS V 1.0.
------------------------------
Параметры тестирования
Период: M15
Символ: EURUSD
Модель: все тики
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7823
Ind - Widners Oscilator
Индикатор Ind-Widners Oscilator. Рисует уроовни поддержки и сопротивления.Commentator
Индикатор Commentator, анализирует и выводит на экран возможное действие за определенный промежуток времени.
MostasHaR15 Pivot
Советник MostasHaR15 Pivot.ind - Profitunity Bars
Индикатор ind - Profitunity Bars. Раскрашивает бары в зеленый, красный и черный цвет.