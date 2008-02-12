CodeBaseРазделы
Советники

LBS V 1.0 - эксперт для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3537
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Jacob Yego

Советник LBS V 1.0.

------------------------------
Параметры тестирования
Период: M15
Символ: EURUSD
Модель: все тики


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7823

