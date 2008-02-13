代码库部分
LBS V 1.0 - MetaTrader 4EA

作者: Jacob Yego

智能交易 LBS V 1.0.

------------------------
测试参量
周期: M15
货币对名称: EURUSD
模板: 全部替克


